A pénzügyi kultúrának a társadalomra és a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásai, valamint az internetes banki csalások elleni védekezés témaköre is napirendre került a Fintelligence – Nemzetközi tudományos konferencia és XXII. Szakmai napon. A ME Gazdaságtudományi Karának Pénzügyi és Számviteli Intézete szervezte rendezvény az Európai Pénzhét (European Money Week) közel harminc országot átfogó kezdeményezéséhez csatlakozott – írja a Miskolci Egyetem honlapja.

Tudatosság

A pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság, pénzügyi tudás megközelítése napjainkban szerteágazó tudományággá vált. A tématerülethez kapcsolódó kutatások számos újszerű információt kínálnak a tapasztalt szakembereknek, egyben hasznos tudást adnak az aktualitásokkal lépést tartó oktatás számára – hívta fel a figyelmet a konferencia köszöntőjében Dr. Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese.

Hozzátette: a pénzügyi ismereteknek széles körű társadalmi, nemzeti és nemzetközi gazdasági vonatkozásai vannak, amelyek a gazdaságtudománnyal kapcsolatos kutatások körét is kiszélesítették. Az eredményekből a szakértők és a hallgatók egyaránt hasznosítható tudást szerezhetnek – mondta.

Szakmai gyakorlatok

A gazdászképzés kialakításában hangsúlyt helyez a Miskolci Egyetem arra, hogy az elméleti és az alkalmazott tudás közelebb kerüljön egymáshoz – utalt a Fintelligence konferenciák és szakmai napok lényegére Dr. Musinszki Zoltán, a ME Gazdaságtudományi Karának tudományos és akkreditációért felelős dékánhelyettese. A vendégoktatók és a különféle szakmai gyakorlatok megfogalmazása szerint hozzájárulnak a tudás megújításának képességéhez, amelyre elengedhetetlen szükség van ahhoz, hogy lépést lehessen tartani az évről évre folyamatosan változó ismeretanyaggal.

Új ismeretek

Míg a mesterséges intelligencia segítségével meg lehet vizsgálni például, hogy mit várnak el jelenleg Európában a munkáltatók például a közgazdászoktól a kontrolling, vagy a pénzügyi vezetői munkakörben, addig a szakmai találkozók hangsúlyosan alkalmat adnak az új ismeretek megszerzésére. Ezt szolgálták a konferenciához kapcsolódó előadások és a bemutatott tudományos publikációk, amelyek a pénzügyi kultúra mellett a digitális (pénzügyi) biztonságot, az ellenőrzést, a könyvvizsgálat, a számvitel és pénzügy aktuális trendjeit mutatták be.

A konferencia zárásaként adták át a Magyar Bankszövetség által alapított Pénzügyi Kultúra Nagykövete díjat, amelyet idén Szőcs Gábor a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, Kardos Ferenc, a Médiaunió ügyvezetője, Kertész András, a Magyar Bankszövetség munkatársa és Várkonyiné Dr. Juhász Mária, a Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézetének igazgatója kapott meg.