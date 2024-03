Sok család látogatott el Ózdon a Civil Házba, ahol a V-116. Számú Ózdi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület rendezett bemutatót, az érdeklődők díjnyertes példányokat is megtekinthettek. Az alkalomra Kazincbarcikáról, illetve Királdról is érkeztek kiállítók, a program a gyerekek körében volt a legnépszerűbb.