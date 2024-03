Tíz évvel ezelőtt egy pályázat segítségével hozták létre az Avasi Gimnázium laborját, aminek az volt a célja, hogy Miskolcon ne csak a saját iskolájukat szolgálják ki a modern fizikai-kémiai és biológiai eszközökkel. Azari Henriette laborvezető elmondta, eleinte tizenkét partneriskolával vették fel a kapcsolatot, ahonnan órákra jártak a diákok tanáraikkal együtt. A pályázat ugyan már véget ért, mégis megtartották ezt a gyakorlatot.

„Most törekszünk arra, hogy minél több iskola tanulóit szolgáljuk ki az órákkal egész Borsod-Abaúj-Zemplénből. Gondoltunk itt azokra a hátrányosabb intézményekre, ahol nincsen szakos ellátottság, így jöttek hozzánk például Ónodról és Kesznyétenből. Tömbösített természettudományi laborórákat tartunk, amik a tanterv anyagához kapcsolódnak. Szakköreink között korábban volt általános fizika szak, ma már azonban a tehetséggondozásra koncentrálunk, így tartunk atomfizikait, és újdonságként jelentkezik ettől a tanévtől a robotika” – mondta el a laborvezető.

Népszerűek a szakkörök

A Selye János Diáklabor-hálózat kiépítése a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapból megvalósuló pályázat. Az Avasi Gimnázium eszközbeszerzésre és -fejlesztésre kapott most tizennyolcmillió forintot.

„Ezt főleg olyan eszközökre fordítjuk most, amikkel szemléltetni tudjuk a fenntartható fejlődést, illetve segítik az atomfizikai foglalkozásokat – mondta Azari Henriette, majd hozzátette, mindig fontos volt, hogy csoportjaik kis létszámúak legyenek, valamint versenyekre készítsék fel a tanulókat. – Szakköreink tehát nem feltétlenül egy egész tanéven átívelőek, ami azt eredményezi, hogy az év folyamán bármikor bekapcsolódhat bárki a foglalkozásokba. Jövőre indítunk biológiából is szakkört, ugyanis a felvételi előkészítőre járó gyerekek annyira szerették ezt, hogy közkívánatra folytathatják ott is ismeretszerzésüket. Főként a környékről járnak általános iskolások vagy középiskolások, hiszen távolabbról igen sok időt venne igénybe, ami egy diák iskolai életébe nem fér bele. Gondolkozunk azon is, hogy online órákat tartsunk, de a kísérleteket mindig jobb élőben megnézni” – mondta a laborvezető, hozzátéve, alapvetően saját tanáraik tartják a foglalkozásokat, de ha van igény arra, hogy valaki elhozza a diákjait az Avasi laborjába, abban is partner az iskola.