Az elmúlt napok tavaszias időjárása után zordabb arcát mutatta csütörtökön az időjárás, de mindez nem befolyásolta az idei esztendő harmadik Ónodi vásárát, legfeljebb annyiban, hogy a nagy számban kilátogatók és az árusok is vastagabban öltöztek fel.

Kuriózum volt az emutojás

Fotó: Bujdos Tibor

Minden, ami elképzelhető

Ahogyan az hagyományosan lenni szokott, mindenféle portéka – a használati cikketől a ruhákon át a füstölt árúkig – várta a vásárlókat, akár konkrét céllal, akár „csak szétnézni” érkeztek.

Kakasokat hoztak

Az árusok között Soós Zoltánné Sajóbábonyból érkezett: „New hampshire kakasokat hoztunk, kisebbet és nagyobbat is, valamint nyuszikat és emu tojásokat is. Az Ónodi vásárba mindig eljövünk, meg néha-néha az edelényibe és a monoriba. Az egy picit bosszantó, hogy az elmúlt napokban nagyon jó idő volt, most meg csepereg az eső.”