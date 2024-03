A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár József Attila Fiókkönyvtára hirdetett 3D origami foglalkozást, amit Szegedi Zsuzsanna, az intézmény gyerekkönyvtárosa tartott.

„Az Alkotóműhely kézműves foglalkozássorozat egyik programja ez. Elsősorban felnőttek próbálhatják ki az adott technikát, de szívesen megmutatjuk gyerekeknek is ezeket. A sorozat egyébként már a könyvtár felújítása előtt is volt Vedd fel a fonalat néven, de akkor még csak kötést és horgolást tanulhattak meg az érdeklődők, most pedig minél több technikával szeretnénk megismertetni őket: például dekupázzsal és virágkötészettel. Általában népszerűbbek a gyerekfoglalkozások, mint a felnőtteké. Bízunk abban, hogy több technika megismerésének a lehetősége több embert vonz majd be hozzánk" – mondta, majd hozzátette, minden hónap második hétfőjén rendezik meg az ingyenes kreatív foglalkozást délután 3-5-ig.

A gyerekekhez is szólnak

Egyéb programokról szólva, havonta van élményfestés, ahol egy művészeti vezető segítségével készíthetnek el egy képet az érdeklődők.

„Minden hónapban van még kiállítás, valamint csütörtökönként délután fél 5-től várjuk a gyerekeket papírszínházi előadásra, diafilmvetítésre vagy kézműves foglalkozásra. Minden hónap első csütörtökjén pedig Lurkótanya néven tartunk órákat a kicsiknek – mondta el a gyerekkönyvtáros, akinek saját lakásában számos díszben fellelhetőek a technikák, hiszen régóta foglalkozik kézműveskedéssel, hobbi szinten már gyerekként is érdekelték ezek, később művészeti iskolában is tanulta. – Olyan technikákat szeretnék átadni, amiket otthon majd egyedül is tudnak alkalmazni, akik megtanulják ezeket."