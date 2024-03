Kevés olyan miskolci van, aki ne ismerné az egykori játékboltot fémjelző gömböt a Széchenyi utcán – vezette fel a témát a húsz évvel ezelőtt cikk, amely azzal szembesítette az olvasót: a gömbnek nyoma veszett. Az üzletet akkoriban működtető vállalkozás vezetője elmondta: mivel nagyon rossz állapotban volt, az üveg is pergett belőle, így szerette volna leszereltetni, nehogy balesetet okozzon. Jelentkezett ekkor egy hölgy, azzal, hogy ő szívesen elvinné. "Bár a portál és ezzel együtt a varázsgömb is a miénk, mégis arra kértem az illetőt, hogy kérjen engedélyt a MIK-től - mondta el az ügyvezető. - Pár nap múlva a hölgy megjelent teherautóval - folytatta a történetet -, és az üzlet eladóival közölte, az ingatlanközvetítő és az üzletvezetés engedélyét is megkapta, így szeretné elvinni. Az eladók ezt jóhiszeműen el is hitték, nem kértek papírt, a gömböt leszerelték és teherautóra tették. A hölgy csak annyit mondott el, a fia festőművész, és az ő számára viszi el, a nevét azonban az üzlet dolgozói elfelejtették megkérdezni" – írta a lap.

Néhány nap múlva fordulatról tudott beszámolni az újság: megtalálták a hölgyet, akinek a szavait idézték is. "A fiamnak nagy vágya volt, hogy megszerezzük, még a születésnapjára is ezt kérte tőlem. Éppen belefogtunk a felújításába, csillár lesz belőle a fiam műtermében. Így pedig meg tudtuk menteni, itt bárki megcsodálhatja, nem került szemétre." Az említett műterem egyébként Budapesten volt.