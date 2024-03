Lassan vége a húsvét előtti negyven napos böjti időszaknak. Húsvét vasárnap reggel kerülhetnek először az asztalra a hagyományos húsvéti ételek: a sonka, a kalács és a tojás. Nagypénteken, a hagyomány szerint ugyanakkor még nem illendő húst enni, sőt a böjt ezen a napon a legszigorúbb.

Így szól a hiedelem

A húsvéti ünnepkör többi jeles napjához hasonlóan a Nagypéntekhez is rengeteg népszokás és hiedelem kapcsolódik. Ezek közül pedig soknak az étkezéshez is köze van. Lévén, hogy szigorú böjti napról van szó, tilos a zsírral való főzés, és a húsokról való lemondás is előírt. A hal azonban kiesik e tilalom alól, szóval a nagypénteki menü egyik kulcsfigurája gyakran valamilyen hal.

Kenyér és víz a szigorúan böjtölőknek

Fotó: MW

Az egyik legismertebb szabály a jóllakások számára vonatkozik, ugyanis a napi három étkezésből Nagypénteken csak egy alkalommal szabad megtöltenünk a bendőnket, a másik két alkalommal nem. A szokások tiltják a szárnyas állatok levágását is ezen a napon, hiszen az balszerencsét hoz a baromfiudvarba. Hasonló okokból tilos volt a szántás is. De kenyeret például egyenesen ajánlatos volt ezen a napon sütni, mert állítólag a friss kenyér illata enyhítette Krisztus fájdalmait. Egyes helyeken csak bedagasztották a kenyeret, de sütni csak másnap, nagyszombaton kezdték el.

Koplalni máskor is jó

Szakemberek szerint az ünnepeket leszámítva is érdemes húsmentes napokat beiktatni az életünkbe. Nemcsak ezen a napon teszünk tehát kifejezetten jót a szervezetnek a könnyen emészthető, gyorsan elkészíthető húsmentes ételekkel. Az ilyenkor szokásos menü lehet a krumplileves, valamilyen húsmentes tészta, de a tejfölös rakott ételek is tökéletesen megfelelnek. Tipikus böjti, nagypénteki ebéd a bableves, a túrós csusza vagy mákos tészta is. Néháníy könnyű húsmentes étellel igyekszünk megkönnyíteni a választást.