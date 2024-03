Milyen lehetőségek várnak a látássérültekre a régióban a munkaerőpiacon?

Erre a kérdésre keresett választ az Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ és a Heves Megyei Elemi Rehabilitációs Centrum és Nógrád Megyei Szolgáltató Központ közös konferenciája.

A rendezvényt Gottfried Péter intézményvezető nyitotta meg, majd Németh Márta rehabilitációs szakmai vezető ismertette az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ kihívásait.

Németh Márta kiemelte: a világból szerzett információink 80 százalékát a látásból nyerjük. A látás elveszítése kompenzatorikus tevékenységet okoz: a többi érzékszervnek kell pótolnia a kiesett látást. Ilyenkor segít a látássérülteknek a figyelem és az emlékezet.

A rehabilitációs központba főként azok kerülnek, akik felnőttként válnak látássérültté. Az idősebbek kevesebb szolgáltatást igényelnek, mert nehezebben közlekednek. Számukra inkább az a lényeges, hogy értékes tevékenységekkel töltsék az idejüket.

Hamarosan beköltözhetnek az első látássérültek

Egy látásrehabilitációs projektben összesen 250 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból tudtuk megvenni azt az ingatlant, ahol támogatott lakhatást tudtunk kialakítani. Valamint beszereztünk egy olyan gépkocsit, ami biztonságosan tud kerekes székes klienst szállítani. A tapolcai épület a Zilahy utcában található

- beszélt a részletekről Gottfried Péter intézményvezető.

A tapolcai támogatott lakhatású létesítmény 2 egyágyas szobával és 4 kétágyas szoba áll a leendő lakók rendelkezésére. A kérelmek elfogadása folyamatosan történik. Az adminisztratív eljárásnak nagyjából 3-4 hét az ideje, ezért körülbelül egy hónap múlva költözhetnek be hozzájuk az első lakók.

Az épületet rámpával is ellátták, ami nagyban segíti a közlekedést. Kis létszám lett a támogatott a lakhatás, és itt egyéni szükségletfelmérés, mentálhigiéniás segítségnyújtás is történik, az egészségügyi ellátással egybekötve. Segítenek a látássérülteknek a háztartási tevékenységek ellátásában, és a rehabilitáció mellett készségfejlesztés is történik.

Lakhatás és foglalkoztatás

Gottfried Péter intézményvezető szerint a rehabilitáció csak akkor lehet teljes, ha a látássérültek lakhatását, foglalkoztatását is megoldják. És van egy segítő közeg, aki a mindennapok gondjainak megoldásában is segíteni tud a látássérülteknek. Csak így lehet teljes körű az ellátás. Gottfried szerint a statisztikák azt mutatják: minden évben nagyjából 6 ezer új látássérült van Magyarországon. Ellátásuk, szociális hálóba történő bekapcsolódásuk nem zökkenőmentes, ezért mindenki segíthet a látássérülteknek abban, hogy önálló életre képes emberekké váljanak.

Körülbelül 6 ezer látássérült van Miskolc és környékén, Borsod megyében megközelítőleg 8 ezer fő. A támogatott lakhatásba az intézményvezető 10 látássérültet vár, támogató szolgáltatásban több kliens igényét is ki tudják elégíteni. De nem csak ők segítenek a látássérülteknek, hanem a Szimbiózis Alapítvány is, és több olyan civil szervezet, akik támogatják a látássérültek mindennapjait.

Mi vár a látássérültekre a munkaerőpiacon?

A látássérültek alkalmasak a könnyű fizikai munkára és az összeszerelő munkára, de a call centeres feladatokban szintén jól teljesítenek. Szerencsére több olyan munkáltató van Miskolcon és környékén, akik csökkent munkaképességűeket foglalkoztatnak 4-6 órában

– beszélt a látássérültek munkaerőpiaci helyzetéről Gottfried Péter.

Sajnos sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Borsodban több ezer látássérült van, azonban nincs számukra több ezer munkahely. Gottfried szerint a társadalomnak ezen a téren egy kicsit együttérzőbbé és elfogadóbbá kell válnia a látássérültekkel kapcsolatba. Mert egy látássérült nem tud olyan szintű munkát végezni egy gyártási folyamatban, mint egy egészséges ember. Amíg a munkáltatók nem részesülnek kedvezményekben a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáért, addig az intézményvezető szerint itt jelentős változás nem lesz a borsodi munkaerőpiacon.

A látássérült is tud weboldalt programozni

A látássérültek derűsebbé válnak, miután bekerültek a munka vérkeringésébe. Sokkal több inger éri őket a munkahelyen, kinyílik számukra a világ. Sokan a látás elveszítése után automatikusan depresszív állapotba kerülnek. A munkával azonban kilépnek a négy fal közül. Rendszeresség alakul ki az életükben azzal, hogy eljárnak dolgozni, friss ingerek érik, új személyekkel találkozik, így felébred a látássérültekben az élni akarás.

Türelem és kitartás

Gottfried Péter a személyes tapasztalatait is megosztotta. Szerinte a dolgozó látássérültek poénos emberek, értik a humort. Jókedélyűek, és sokan példát vehetnének róluk. Az egyik kollégája, Zoltán remekül ért a honlapszerkesztéshez, és látássérülése ellenére akár pár perc alatt felrakja az információkat a honlapra. Mert manapság már a modern felolvasóprogramok mindent felolvasnak, ami a monitoron megjelenik. Sok gyakorlással, türelemmel és kitartással egy látássérült is tud programozni. A legfontosabb, hogy látássérültként el tudják engedni az önsajnálatot, kilépjenek a világba, és találjanak maguknak előrevivő célt, ahogyan ezt Zoltán is megtette.