Kéznél az információk

"A Miskolctapolcára érkezők főként pihenéssel, az Európa hírű Barlangfürdő vagy az Ellipsum Élményfürdőben tett látogatással töltik az idejüket és sokan az idő rövidsége miatt vagy friss információk hiányában nem éreznek késztetést arra, hogy a belvárosba vagy Lillafüred irányába is ellátogassanak. Bár a digitalizáció egyre nagyobb teret hódít a turizmusban – hiszen a turisztikai weboldalakon kívül applikációk, digitális kijelzők, VR élmények, közösségi csatornák is segítik a turisták tájékozódását – még mindig fontos és hiteles a helyi szakemberek személyes tájékoztatása is" – fejtette ki Szopkó Tibor alpolgármester.

Minden nap nyitva

Miskolctapolca védett ősparkja 2023-ban újult meg, melynek meghatározó eleme volt a Barlangfürdőhöz vezető Barabits sétányon kialakított egységes megjelenésű pavilonsor. A pavilonok egyikében kapott helyet a szezonálisan, április elejétől október végéig működő turisztikai információs pont, ahol lehetősége lesz a turistáknak a nyelveket beszélő informátoroktól segítséget kérni.