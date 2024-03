Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján a hagyományokhoz híven felvonulással emlékeztek az 1848. március 15-i forradalomra Miskolcon. Az ünnepség reggel Görgey Artúr szobránál kezdődött a Herman Ottó Múzeum előtt, majd Szemere Bertalan, Palóczy László, Butykai József és Horváth Lajos síremlékeit koszorúzták meg az emlékezők az avasi temetőben. Ezután a Petőfi téren a Petőfi-szobor volt a következő helyszín. Innen indult a menet Gróf Batthyányi Lajos-emléktáblájához, majd Deák Ferenc, Lévay József, Szemere Bertalan szobraihoz, Petőfi Sándor emléktáblájához és Széchenyi István szobrához.

"A szabadság szövetséggé kovácsol"

Az Erzsébet téren lévő Kossuth-szobornál tartották az ünnepi műsort, és itt mondott beszédet Veres Pál, Miskolc polgármestere is.

A polgármester beszédében kiemelte a szabadság időtálló jelentőségét és azt is, hogy az embereknek értékek mentén kell kapcsolódniuk egymáshoz egy szabad Magyarországért, akárcsak 1848-ban. A feladatunk most is ugyanaz, mint akkor: „hitet tenni az egyenlőség és a béke mellett a határon innen és túl. A szabadság egy olyan érték, amit az idők során csak megerősítettek elődeink és az egymás után következő történelmi tragédiák”.

Veres Pál szerint március 15 a szövetség ünnepe, a kitartás, a lojalitás sikere volt. Ezek az értékek kötötték össze az egymástól teljesen különböző szabadságharcosokat, legyenek katolikusok vagy protestánsok, magyarok vagy horvátok, mert a szabadság eszméje szövetséggé kovácsolta őket.

Ma is a szabadságért küzdünk

„Félretették, ami szétválasztja őket, és arra koncentráltak, ami összeköti őket egymással. Ezt tanítja nekünk március 15. Most is egy szabad, sikeres Magyarországért küzdünk. Ideje megtalálni, megbecsülni, amit egymásért tehetünk Miskolcon is. Én mindenkivel szívesen dolgozom együtt, aki tenni akar Miskolcért”-zárta beszédét a miskolci polgármester.

Pető Csenge diákpolgármester is beszédet mondott az Erzsébet téren. Felvetette, mi történne, ha az ember egy teljesen elveszett állapotban ébredne. Ilyen helyzetben senki sem tudná, kicsoda, korábban minek örült és mitől volt bánatos. Ugyanez lenne a helyzet a magyarsággal, amely elveszítette nevét, nyelvét, helyét a világban.

A márciusi hősök és mi

„Az emlékeink mi magunk vagyunk... aki nem képes emlékezni, emlékeit megőrizni, az megnyomorodott lélek, szerencsétlen”-idézte Nemere István gondolatát Pető Csenge.

A diákpolgármester szerint a márciusi hősök bátran kiálltak az elveikért, így tudtak a reménytelenségből reményt kovácsolni. Pető Csenge szerint fontos, hogy a hétköznapokban mindenki megvívja a maga forradalmát, és megtaláljuk helyünket a világban. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha hűek vagyunk magyar közösségi értékeinkhez, nyelvünkhöz és történelmünkhöz-ismertette nézeteit a diákpolgármester.

Az Erzsébet téren a Miskolci nemzeti Színház műsorát hallgathatta meg a közönség. A Szent István téren este 8-ig családi nap várja az érdeklődőket, akik délután, estébe nyúlóan több koncertet is meghallgathatnak.