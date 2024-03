Az Avasi Kvaterka szervezői a Kocsonyfesztivál idején is várták a Nagyavasra kvaterkázni a közönséget: a szokásos finom borokkal, különböző nemzetek kocsonyáival, mindenféle jó falattal, zenével és dínom-dánommal.

Kocsonya is akadt az innivaló mellé az Avasi Kvaterkán

Fotó: Vajda János

Bemutatták Borsod vármegye kincseit. A Papszeren bemutatkozott Sajógalgóc, ott volt a Galgóci faragda, finomakat is főztek és csöröge fánk is készült. Kicsit feljebb, a Polgármester Pince környékén is sok finomság, zene és bor várta a nagyérdeműt. A Nádler Borház és a Poroszkai Pince is a megszokott finom borokkal, zsíros kenyérrel és pincehangulattal várt minden kvaterkázót.

Ifjú utcazenész muzsikált

Jobbágy Dani fiatal tehetség alapozta két órás koncertjével a jó hangulatot. Daniról megtudtuk, hogy tehetséges huszonhárom éves zenész és a Miskolci Egyetem mérnök-informatika szakos tanulója. Dani gitárral és loop stationnal zenélt, ami egy nagyon egyedi zenekari hangzást kölcsönzött előadásának. Az ifjú zenész mögött nagy sikerek állnak, hiszen 2021-ben az egri Utcazenészek Fesztiválján szóló-duó kategóriában első helyezett lett.

Kocsonya triatlon

Lejjebb, a Művészetek Háza előtt 16 órától Zemlényi Attila költő és szervező köszöntötte a Kocsonya triatlon résztvevőit, illetve Harsányi Attila és Fandl Ferenc színművészeket, akik segítettek a versenyek lebonyolításában. Mikor felkonferálta az első versenyszámot, megtudhattuk, hogy a farkasszemnézés egy pislogásmentes harc tulajdonképpen, ahol a résztvevők egymást szuggerálva próbálnak minél tovább egymás szemébe nézni rezzenéstelen szempillákkal.

Nyitányképpen Fandl Ferenc színművész idézte meg a rendezvényhez igen csak illő és méltán népszerű „Zsolti a béka” című Belga számot, prózai előadásmódban. Majd a két művész Fandl Ferenc és Harsányi Attila egymás szemébe nézve egy vadnyugati stílusú bemutató keretein belül mérkőzött meg egymással, amiből az előbbi került ki győztesen.

Nyolc perc pislogás nélkül

Tíz versenyző nevezhetett és mérhette össze tudását, hölgyek és urak egyaránt bátraknak bizonyultak, a legjobbak mégis Zsuzsa és Károly lettek, akik közel nyolc percig tudtak egymás szemébe nézni pislogás és könnymentesen. A rendkívül szórakoztató programötlet sok-sok vidám percet okozott a látogatóknak és ennek köszönhetően egyre több kíváncsiskodó állt meg a Művészetek Háza előtt.

Hozott még fordulatot a verseny, mert a békanyálat - ami egy zöld, nem túl gusztusos folyadék - kellett inni és csípős békacombot kellett enni annak, aki az abszolút győztes szeretett volna lenni. A vidám vetélkedőt Bájer Máté szervező vezette le és a legtöbb pontot végül Barna Laczy szerezte, akitől közel sem áll távol a mókázás, hiszen egy másik szerepben ő maga is sokat szórakoztatta egy időben a miskolciakat.