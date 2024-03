Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színház világával, sokszor ezt a bábszínházban kezdik.

Bátoriné Farkas Erika két gyermekét hozta el a Csalavári Csalavér című előadásra.

„Négyéves lányommal és nyolcéves fiammal rendszeresen járunk ide, a bábszínházba. Főleg tavasszal és ősszel kiváló program megnézni a darabokat. Nagyon szeretik a meséket, de a férjemmel együtt nekem is nagyon tetszenek az előadások, mert picit visszarepülhetünk a gyerekkorunkba, míg a kicsik érdekes történetek által tanulnak meg akár nehéz helyzeteket is kezelni – mondta az édesanya, majd a kislány elárulta, ő legjobban az állatokat szereti látni a színpadon, míg a kisfiúnak az tetszik legjobban, hogy a szereplők jól eljátsszák a történetet.

Óriási élmény

Zugrovics Endréné nagymamaként látogatott el a bábszínházba.

„Unokáim már Budapesten élnek, de ha eljönnek hozzám, szívesen megyünk együtt a különböző programokra, így akár a bábszínházba is. Az ötévessel most először jöttünk el, de a ma már tizenegy évessel korábban jártam sokszor itt. Én tanárként azt vallom, hogy fontos, hogy a kultúrát ilyen módon is magukhoz vegyék a gyerekek, mert rengeteget fejleszt rajtuk, kreatívvá teszi őket. Sokat hoztam a tanítványaimat a bábszínházba, és mindig nagyon tetszett nekik. Szerintem nagyon szeretik a kicsik, ha bevonják őket a történetbe, a szereplésbe" – mondta a nagymama, aki hozzátette, nagy unokája Pesten már a nagy színházba jár.

Kálnáné Szabó Éva két unokáját otthon szép ruhába öltöztette, majd elhozta a bábszínházba, ráadásul a kicsinek ez volt a kívánsága.

„Nem kérdés, hogy érdemes elhozni a gyerekeket a bábszínházba, mert egyszerűen imádják ezt is, a nagy pedig már a színházat is. A négyéves még csak negyvenöt percet bír ki, de a nagy is szívesen eljön velünk ide is. Elvarázsolja őket a színház világa" – mondta a nagymama, majd nagyobbik unokája elárulta, a nagy színházban látta már a Micimackót, valamint a Berzsián és Dideki című darabot.