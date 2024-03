Megkóstolják a finomságokat

Alencsik Judit természetesnek tartja, hogy volt már a Kocsonyafesztiválon attól függetlenül is, hogy vidéken él.

"Most direkt úgy intéztem, hogy Miskolcon legyek, mikor elkezdődik a felvonulás, mert ezt még nem láttam, és kíváncsi voltam rá. Így eleve most jöttem be, hogy megnézhessem a dolgom végeztével. Barátnőm imádja az R-GO-t, emiatt mindig itt kell lennünk, ha jönnek koncertezni. De nagyon szeretjük megkóstolni a finomságokat is, legjobb az a lángoshoz hasonló étel, ami töltve is van. Elég borsosak az árak, de hát melyik fesztiválon nem azok, ilyenkor mindig jobban ki kell nyitnia az embernek a pénztárcáját" – mondta.