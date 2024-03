A hagyományok szerint nemcsak a gyerekeknek szólnak a Miskolci Kocsonyafesztivál programjai. Így van ez most is. A fesztviál második napjának délelőttjén sok gyermekkel és az őket kísérő szülőkkel is találkozhattunk a fesztivál főutcáján, illetve a színpadoknál, ahol ezúttal főként a kicsiknek szólt a zene, vagy a mese.