Talán minden autós egyik legnagyobb rémálma az utak állapota, amely nemcsak az autó futóművét és egyéb alkatrészeit roncsolja, hanem képes az abroncsokat is kivégezni. A téli fagyosabb idő után természetesen egyre több kátyú jelenik meg az utakon, amelyek miatt nagyon sok autós bosszankodik. Jó hír azonban, hogy a napokban megkezdték a kátyúzási munkálatokat országszerte, így Miskolcon is.

Elkezdték a munkálatokat

Beszámoltunk róla: a napokban indította el munkavégzését a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. az Avason, de mennek majd Diósgyőrbe, a belvárosba, valamint a Szinva és a Fonoda utca és a Bertalan, valamint az Erenyő utca találkozásához is. Ezeket a területeket jelölte ki a társaság útellenőri szolgálata, ami a szokásokhoz híven előzetesen mérte fel az utak állapotát.