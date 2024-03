Ma is érdekes olvasmány a húsz évvel ezelőtti felhívás: mire érdemes figyelnie egy folytonosan átalakuló város közösségének.

"Értéke-e egy városnak mindaz, amit annak érzünk? Szerintünk igen. Miskolcra gondolunk, mi, miskolciak, ha a gyári dudaszót halljuk, ha a »gömbös« játékbolt előtt haladunk el, vagy eszünkbe jut a villanyrendőri falitérkép. Ezeket a közkincseket ugyanakkor nem védi senki és semmi. Sokakat megrázott, amikor pár éve egyszerűen »eltakarították« a várostérképet ábrázoló mozaikot a villanyrendőri tűzfalról. Az akkori hivatalos magyarázatok szerint az alkotás »nem képezett értéket«. Az illetékesek tévedtek: sok itt élő, nap mint nap az utcán sétáló számára igenis értéket jelentett a mozaik látványa - függetlenül valós, »hivatalos« értékétől. Most, hogy váratlanul a játékbolt gömbje is eltűnt a megyeszékhely főutcájáról, rádöbbenünk, azt is hogy szerettük... És arra is: az efféle, kulturális közkincsnek számító tárgyaknak, objektumoknak anélkül veszhet nyomuk, hogy valaki is (értsd: önkormányzat és más hatóságok) utánanéznének; egyáltalán, hogy észrevennék. Ha azok, akiknek a dolguk lenne, nem teszik, hát megpróbáljuk mi: számba venni ezeket a vélt vagy valós értékeket, mindazokat az apróságokat, finomságokat, rejtett szépségeket, amelyek az egyszeri miskolci számára ismertté és szerethetővé teszik Miskolcot. Ha összeáll egy lista, talán az illetékesek is észreveszik, hogy ezek megóvására érdemes volna odafigyelni, hiszen ha nem vigyázunk rájuk, lába kél, és ez sokaknak okoz majd szomorúságot... A Borsod Online közreműködésével az Észak-Magyarország ezennel felkéri a lokálpatriótákat, hogy a szerkesztőséghez eljuttatott levélben, illetve az internetes portál erre létrehozandó fórumában nyilvánítsanak véleményt: ki mit tart mindenképp megőrzendőnek. Ami menthető: a műszakváltást jelző dudaszó a kohászatból, a kép a Földes mögötti házfalon, a néhai Rorárius cukrászda bútorzata (szekrény, asztalok, székek; jelenleg a Pannónia Szálló raktárában), a bezárt Aranyszarvas patika bútorzata. Amit már nem látunk: a Széchenyi utcai játékbolt kapuja feletti gömböt, az egykori pálmaházat a megszűnt kertészeti vállalat telepén, a mozaik várostérképet a Villanyrendőrnél" – eddig a húsz évvel ezelőtti felhívás.