Már az 1960-as években elkészült a miskolci Kálvária terve. Annak idején Máriássy Gábor egri kanonok a saját pénzéből vállalta, hogy megveszi ezt a területet. Manapság több tízmilliós nagyságrendű munkáról beszélünk.

A miskolci kálváriadomb

Fotó: ÉM

Azonban a Kálvária több is egy vallási szimbólumnál: lassan kegyeleti hellyé válhat

- tárta fel a szent hely világi értékeit Juhász Ferenc, a Mindszenthy Plébánia plébánosa.

Nagyon nehéz helyzetből születik újjá

Amikor idejöttem, azt láttam, hogy ebek harmincadjára került a kálvária. Nagyon koszos volt, tele mindenféle bokrokkal, matracokkal. Mindennel, ami egy elhanyagolt helyen összegyűlhet. Most egy gyönyörű szép pázsitos területről beszélünk, és van egy család, aki tesz a tisztaságért

- beszélt a kezdeti áldatlan állapotokról és a jelenlegi helyzetről a Mindszenthy Plébánia plébánosa.

A plébános szerint a kálvária évtizedek óta romos állapotban volt, ezért óriási öröm a megújulása. Juhász Ferenc szerint a húsvét öröme kicsit az jelenti, hogy ennek a kálváriájának is lesz egy feltámadása. Mert két állomást ma már nem is láthatunk az eredeti hét stációból, ezek most újjászületnek. Novemberben történt egy lebontás, aztán a kivitelezők visszajöttek, és egy kicsit még jobban szétbontották a kálváriát. A kőfaragó mester a műhelyben már nekilátott a stációk helyreállításának, és most április másodikán a helyszínen kezdik a munkát.

Mit jelképeznek Jézus stációi a kálvárián?

A középkorban alakult ki Jézus szenvedésének képi megjelenítése stációk formájában.

Az első ilyen állomás az Olajfák hegye, ahol Jézus fél a közelgő haláltól, és könyörögve imádkozik az Atyához, miközben mellette alszanak az apostolok - kezdte a stációk bemutatását Juhász Ferenc plébános - A második állomás Jézus elfogásáról szól, Pilátus mellé lép és elárulja a csókkal. A harmadik állomás, amikor Jézust megostorozzák és töviskoszorút kap. Majd Jézus Pilátus elé kerül, hordozza a keresztet, végül keresztre feszítik.

Úgy alakult, hogy nem tizennégy stációt, hanem csupán hetet emeltek ki Jézus keresztútjából a szervita szerzetesek. Máriássy Gábor egri kanonok volt, amikor megvette ezt a területet és saját pénzéből ide építette a Kálváriát, egyházmegyei támogatással. Ő az egri mintát hozta át, ezért szerepel hét stáció a miskolci Kálvárián.

Újraálmodják a hiányzó két stációs domborművet

A miskolci Kálvárián összesen hét stáció van, amiből kettőt újra kell alkotni. Mert annyira tönkrementek, hogy még fotók sem őrzik az emléküket. A miskolci származású Piukovics család felajánlotta, hogy saját pénzből és szervezésből felújítják.

Egy Veresegyházon dolgozó kőrestaurátor művész most újra álmodja, pontosabban újra faragja a hiányzó két domborművet, amihez nem nagyon találtak mintát. Nyilván a leírásokban van nyoma, mi történt Jézussal az Olajfák hegyén, és annak is, hogy Jézust Júdáscsókkal elárulja és elfogják. A plébános pár hete elment a mesterhez és megnézte a terveket, hogy az ábrázolás ne csak művészi legyen, hanem egyúttal hiteles is.

Restaurálják a domborműveket

A nagyon sérült domborműveket kijavítják, beépítik őket a stáció tartószerkezetébe, magába a stációs falba. Egyúttal sérülésektől védő rácsot kapnak a kovácsmestertől, ami védelmet nyújt a domborművek számára.

Juhász Ferenc arra kérte a miskolciakat, hogy amikor csak lehet, vigyázzanak a Kálváriára. Mert felemelő élmény sétálni egy ilyen szép helyen, de nem szabad szó nélkül tűrni, ha rongálást látunk a területén. Mert ez kell ahhoz, hogy az élmény méltó legyen a helyhez és hozzánk, az erre járó emberekhez, a hívőkhöz és a zarándokokhoz.