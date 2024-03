Foglalás van, szoba nincs

A szakértő szerint arra is van példa, hogy aki utoljára akar becsekkolni, annak már nem jut szoba. Ez esetben általában elviszik egy másik hotelbe: legtöbbször ezen esetekben jól járnak az utasok, mert magasabb komfortú szállodában jobb szobát kapnak, mint ami eredetileg járt volna nekik.

Nem mindig jut szoba a később érkezőknek, így verik át az utasokat

A megdöbbentő esetek között említette, hogy Dél-Afrikában nem is létezett az utas által kifizetett szoba és az elfoglalni szándékozott szálloda, ahová foglalta a helyét, azt ugyanis még meg sem építették… A helyi iroda volt a vétkes, a magyar utaztató partnere viszont korrektül járt el, szerzett másik szállást – ismerteti.

Siralmas all inclusive

A szállások éttermi szolgáltatási színvonala is gyakran okoz problémát – mondja portálunknak a neve elhallgatását kérő turisztikai szakember. Rámutat, gyakran az all inclusive sem mindig az, mint aminek ígérik: vannak szállodák, ahol a választék nem nevezhető pazarnak, csupán 4-5 féle ételből lehet választani, ráadásul délben 1-2 órára bezár az étterem, és 22 óra után még egy pohár vizet sem lehet kérni.

Az ellátás sem minden esetben egyezik a foglaláskor ígértekkel

A szakember szerint a kávék minőségével is komoly gondok vannak számtalan esetben, akár még a 4-5 csillagos hotelek esetében is, ezért ő soha nem iszik gépi kávét, inkább rendel egyet a bárban, a recepción és fizet.

Megdöbbentő, de állítása szerint vannak olyan külföldi desztinációk, ahol a szavatossági idő nem létező fogalom. Emiatt már halt meg magyar utas külföldön, Ázsiában. Afrikában pedig tíz emberből kilencnek hasmenése van, mert például tisztítás nélküli vizet használnak a konyhákon, holott az ételek elkészítéséhez, a zöldség, gyümölcs megmosásához használhatnának palackos vizet, vagy felforralhatnák a csapvizet. Erre azonban az irodák szinte kivétel nélkül felhívják az utasaik figyelmét.

„Tradicionális semmivel” verik át

A fakultatív programok sem mindig úgy sülnek el, mint ahogy azt ígérik vagy az utas elképzeli – mutat rá. Például egy görög út során a meghirdetett görög est is csalódás volt sokaknak. A tradicionálisnak nevezett vendéglátóhely a kertvárosban található, egy hagyományosnak nevezhető épületben. Az idegenvezető ódákat zengett a programról, aztán eljött a várva-várt este, ahol gipszkarton falak, nem nyitható ablakok, vagy a tengeri kilátást imitáló „látványablakok”, falra festett tengeri panoráma, műanyag szőlőlugas és harmadosztályú színészek „kápráztatták el” a vendégeket, nem kevés pénzért.

A programok nem minden esetben egyeznek meg azokkal, amiket a foglaláskor beígértek

A görög ételként pedig normál sült csirkecomb várta a vendégeket. Arra is volt példa, hogy a quad-túra inkább csak ízelítő volt a quadozásból, a röpke - homokdűnével csak érintőlegesen találkozó - program alatt az utas szinte még csak a gázadás és fékezés fortélyait tanulta, amikor közölték vele, vége a nagy kalandnak.

Burkolt költségek, trükkök

A turisztikai szakember kiemeli: sokszor arcpirítóan megdrágítják kínált útjaikat az utazást kínálók. Korábbról erre egzakt példa, hogy a reptéri illetékkel trükköztek. Azt mondták az utasnak, hogy adott desztinációba több tízezer forint a reptéri illeték, ám ez nem volt igaz, sokkal kevesebbet fizetett az iroda ezen a jogcímen, de az utastól nagyságrendekkel többet kért el. Ez főleg a különjáratú gépek esetében volt igaz. Az út a plakáton, a prospektusban vagy az online felületen olcsónak, olcsóbbnak tűnt, ám a végösszeg már „húzos” lett. Ezeket a burkolt költségeket szüntette meg az a jogszabály, amely - a banki THM-hez hasonlóan – előírja, hogy a végösszeget kötelező feltüntetni egy-egy út esetében. Az utasbiztosítást ez azonban nem tartalmazza, mert az egyéni döntés kérdése.

Hol olcsóbb?

Hogy van-e különbség a magyar és a nyugati világ más utazási irodáinak magatartása, hozzáállása, szolgáltatási színvonala között, a szakember azt feleli: nincs. Arra a felvetésre, hogy külföldön olcsóbbak-e az utak, pedig azt mondja: ezek legendák, hogy ott olcsóbbak, mert aki ott fizeti be az útját, az önmaga és mások felé is ezzel a mesével igazolja döntése helyességét. De persze akad olyan út, ami valóban olcsóbb külföldön, de olyan is, amit Magyarországon lehet kedvezőbb áron elérni.

Az viszont igaz lehet a nagy számok törvénye – több embert utaztatnak – alapján, hogy például egy német, osztrák vagy brit irodának nagyobb az érdekérvényesítő képessége.

A bemutatott esetek nem igazak minden irodára, azok kiragadott negatív példák, melyekkel azt mutatjuk be, hogyan verik át az utasokat egyes utazási irodák.