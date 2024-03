Ilyenkor felmerül a kérdés az emberben: hogyan lehet tartalmasan élvezni a három napos ünnepet? Erről kérdeztünk három hölgyet, és pár ötletet is gyűjtöttünk arra, mivel tehető még színesebbé a hosszúra nyúló hétvége.

Nikolett

Én ezeket a hosszú hétvégéket mindig igyekszem a pihenésre és feltöltődésre használni és a családdal, szüleimmel lenni, hiszen a hétköznapokban nagyon kevés minőségi időt tudunk együtt tölteni. És ahogy tapasztalom, az emberek még az egymásra szánt időt is sajnálják sokszor a "kötelező" dolgokkal szemben a hétköznapokon.Most megbeszéltük az édesanyámmal, hogy egy régi családi receptet fogunk elkészíteni, ez biztos belefér majd a hétvégébe. Szombaton, ha jó idő lesz, szeretnék elmenni kirándulni vagy túrázni egyet, mert nekem ez az igazi feltöltődés, kikapcsolódás, amikor csak arra kell koncentrálnom, hogy legyőzzem a kilométereket, közben pedig hallgathatom a madarak énekét, és teljesen eltűnnek a hétköznapok nehézségei.

Emellett biztos lopok egy kis időt az olvasásra, és szeretném azt is megtervezni, milyen virágokkal díszítsem idén a kis teraszomat. És persze mindig túltervezem a hosszú hétvégét, túl sok mindent szeretnék ezeken a napokon megvalósítani, de igyekszem utolérni magam.

Eszter

A háromnapos hétvégét elsősorban a pihenéssel fogom tölteni a családom körében. Kertes házban lakunk, ezért elkezdjük az eddig téli álmot alvó kertünket rendbe tenni. Jó idő esetén mindenképpen tervezünk szabadtéri programot, kilátogatunk a Bükkbe vagy elmegyünk Tapolcára. A kislányommal március 15-én kisétáltunk a Szent István térre, és bekapcsolódtunk a gyermekprogramokba.

Olívia

Március 15-én felvonultunk a fiúkkal, mert nagyon szeretjük a hangulatát, amikor a két emlékhely között játszanak a zenészek, valamint ott vannak a huszárok is. A téren találkoztunk a rokonainkkal, akikkel a felvonulás után beültünk egy kávézóba is. Most szombaton DVTK-meccsre megyünk. Vasárnap meg több mint valószínű, hogy időt fordítunk az otthoni teendőkre, a vásárlásra és a főzésre. És gyűjtöttünk még pár plusz ötletet, amivel tényleg emlékezetes három nappá tehetjük a hosszú hétvégét!

Digitális detox

Napjaink jelentős része arról szól, hogy folyamosan pittyeg a mobilunk, mert eszeveszett iramban jönnek az sms-ek, az e-mailek, a messenger-üzenetek. Aztán azon vesszük észre magunkat, hogy szüntelenül a mobilunk képernyőjét pásztázzuk naponta ötvenszer, százszor, vagy még többször. Ez idővel a figyelem széteséséhez vezet, így rettentő nehéz lesz ellazulni a háromnapos ünnepen. És a kutatások szerint a folyamatos mobilozás a lelki egészségnek sem kedvez, könnyen függővé teheti az embert.

A hosszú hétvégén óriási lépést tehetünk a nyugalom és a lelki béke felé, ha félretesszük a telefont, és bevállaljuk a digitális detoxot. Akát több órát is mobil, tablet és más kütyük nélkül, mert utána tényleg jobban fogjuk érezni magunkat. Helyettük látogassuk meg egy régi barátunkat, menjünk el edzeni, hallgassunk meg pár fülbemászó zenét-gyakorlatilag csináljunk bármit, ami nem jár együtt a telefon állandó ellenőrzésével. Óriási megkönnyebbülést érez az ember, amikor megtudja, mennyi időt nyert azzal, hogy nem bámulta állandóan a mobil kijelzőjét, hanem értelmes és tartalmas tevékenységgel töltötte az időt.

A lelki egészségnek is jót tesz, ha elolvasunk egy új könyvet

A kutatásokból kiderült: egy könyv olvasása nyugodt, meditációs állapotba hozza az embert, még akkor is, ha erre csak napi 20 percet tudunk szakítani.

Mert belehelyezkedünk egy teljesen más világba, egy korábban sosem ismert személyiségbe, és ez empatikusabbá, mentálisan rugalmasabbá tesz minket, fejleszti a kreativitásunkat. A három nap alatt azért is érdemes elkezdeni egy kiváló könyvet, mert szélesebb látókörűvé teszi az embert, és a világ minden tájára eljuthatunk ragyogó történetekkel-még akkor is, ha végig a kanapén ülünk!

És olvasás közben nem jutnak az ember eszébe a feladatok és a határidők, a problémák – szóval kész teljesen kikapcsolni az embert.

Szívjunk egy kis friss levegőt!

A tudományos kutatásokból rávilágítottak, hogy a természetben eltöltött idő csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, a korai halál rizikójával együtt. A természet a feltöltődés mellett a nyugodt alvással töltött időnket is növeli.

A legtöbben napközben egy irodában ülünk az íróasztalnál. A hosszú hétvégén nagyszerű lesz kimozdulni a természetbe, és feltöltődni a fák rengetegében, a mezők zöld szépségében.

Gyújtsuk be a grillt vagy a bográcsot!

Egy laza grillezés mindig feldobja az embert, és a vendégeit is, akik megízlelik a frissen sütött finom falatokat. Ugyanez igaz a bográcsozásra is. A barátok társasága feltölt energiával, és a három nap után megújult erővel térhetünk vissza a munka világába.

Mozimaraton, jóga, festés és meditáció

Mindenkinek megvan a kedvenc filmje. Ha a családtagoknak sikerül megegyezni arról, milyen filmek kerüljenek sorra, tényleg egy szórakoztató estékre számíthatunk! Fárasztóbb időszakok után nyerő ötlet pár vígjáték megnézése. A hétköznapok mókuskerekéből az is kikapcsolódást jelent, ha az ember kipróbál egy új hobbit, például a festészetet vagy a jógát.

Mert a háromnapos hétvége ragyogó lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz.

A meditáció gyakorlása kiváló alkalom a háromnapos hétvégén, hogy kilépjünk az információtól nyüzsgő 21. századból, és a stressz mókuskerekéből kilépve ellazuljunk.

Egy nap már eltelt. De van még kettő!