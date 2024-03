Aggódnak az igazgatók, mert egyre kevesebb a gyerek a középiskolákban – vetette fel a megyei napilap. Némely középiskolába évről évre kevesebb diák jelentkezik, és egyre apad az osztályok száma is. Az intézményvezetők attól tartanak, hogy ennek előbb-utóbb iskolabezárás lesz a vége. Beszédesek a statisztikai adatok: 1980 és 1989 között több mint 108 ezer gyerek született a megyében, 2001 és 2011 között viszont már csak 78 700, és az elvándorlók száma sem csekély – olvasható Hegyi Erika cikkében. Az abaújszántói Bárczay János Szakiskolába akkor egy éve még 168, 2014-ben már csak 121 tanuló adta be jelentkezését. "De hol van az a 40 gyerek?" – tette fel a kérdést az iskola igazgatója, Néposzné Gombás Katalin. Úgy vélte, nem csupán a gyerekek számának csökkenése okozta a problémát, hanem az is, hogy a szülők szívesebben adták gyermeküket gimnáziumba.

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában viszont az volt a tapasztalat, hogy a szakközépiskolai osztályok sokkal népszerűbbek a gimnáziumnál. Tiszolci Józsefné intézményvezető elmondta, öt évvel korábban még 4 gimnáziumi osztályuk volt, ezúttal már csak kettő. A szakközépiskolai osztályokat viszont minden évben fel tudták tölteni.