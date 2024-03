Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az okról akkor úgy tájékoztatott, az M30-as 38-as kilométerénél, Szikszó térségben az autópálya szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott. Emiatt a burkolaton repedések jelentek meg. Az elmozdulás idővel olyan mértékűvé vált, hogy az már veszélyezteti a biztonságos közlekedést, így a társaság felelős üzemeltetőként úgy döntött, hogy a pályát mindkét irányban, teljes szélességében lezárja, azon forgalom így nem haladhat.

„Az M30-as autópálya ezen szakasza még garanciális időszakban van, ezért az elmozdulások észlelése után azonnal felvettük a kapcsolatot a beruházó Magyar Állammal, aki haladéktalanul felszólította a kivitelezőt a javításra és a hiba okának megszüntetésére. Mivel a munkálatok a pálya alapját, földművét is érinthetik, várhatóan hosszú hónapokra zárva lesz az M30-as Szikszó közelében” – tették hozzá.

Kérdéseket tettünk fel

Szerettük volna megtudni, hogy elkezdődtek-e már a munkálatok, illetve lehet-e már tudni, hogy mekkora szakaszát érintik a sztrádának, illetve meddig tartanak. Emellett több olvasónk is érdeklődött arról, hogy vajon lehet-e valamilyen kompenzációra számítani azoknak, akik év elején megvásárolták a vármegyei autópálya matricát – esetenként pontosan az M30-as ezen szakasza miatt – de most nem tudják azt használni, így erre is kíváncsiak voltunk. A kérdésekkel az MKIF-hez fordultunk, de ők nem tudtak tájékoztatást adni.

„Az MKIF Zrt. csak üzemeltetője az M30-nak. Sem beruházói, sem kivitelezői nem mi voltunk a pályának. A munkálatokkal kapcsolatban kérjük, keresse az ÉKM sajtóosztályát, a kivitelezővel ők állnak kapcsolatban. Az útszakasz ugyanis még garanciális. Az útdíj szedése, annak mértékének megállapítása, az esetleg útdíj-mentesség vagy annak kompenzálása állami feladat. Nem hozzánk tartozik. Az útdíjjal kapcsolatban a NÚSZ Zrt. adhat felvilágosítás.” – írták megkeresésünkre.

Így a tanácsnak megfelelően következő körben a minisztériumhoz fordultunk. Megkeresésünkre az Építési és Közlekedési Minisztérium az alábbi választ adta: „Tájékoztatjuk, hogy az M30-as autópálya szerkezeti problémájának okát a vállalkozási szerződéses feltételek szerint a kivitelezőnek kell feltárnia. A jótállási hiba bejelentése a kivitelező felé megtörtént. Annak kivizsgálása releváns szakértők bevonásával jelenleg is zajlik. A munkaterületre történő felvonulást és a szükséges intézkedéseket, a tervek, hozzájárulások meglétét követően lehet meghatározni. Továbbá, kizárólag a hiba okának kivizsgálását követően, valamint a helyreállítási tervek ismeretében lesz lehetőség meghatározni az autópálya érintett szakaszának lezárási időtartamát.”

A minisztériummal egy időben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t is megkerestük a kompenzációs kérdések kapcsán, amelyre eddig nem reagáltak. Amennyiben válaszolnak, azt megosztjuk olvasóinkkal. A kivitelező céget is megkeressük, hogy bővebb információt tudjunk kérni a munkálatokról.