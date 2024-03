Antal Gábor, a zsűri elnökének tapasztalatai szerint a nevezett kocsonyák nagyon jóízűek és remekül sikerültek. Találkozott trükkös megoldásokkal és érdekes fűszerezésekkel.

Izgalmas összhatás

„Végtelen izgalmas volt az összhatás! A kocsonya esetében egy igazi autentikus ételről beszélünk, de szerencsére még így is volt olyan versenyző, aki bátrabban állt a készítéshez, és mert újítani. Libamájjal, szőlővel, répával, tojással is készültek kocsonyák, még a sáfrányt is bevetették. Persze voltak, akik hibáztak a zselatinnal, egy kicsit odaégették, még gellánt is éreztünk olykor. Összességében elmondhatom, hogy izgalmas alkotások születtek” - beszélt első benyomásairól Antal Gábor szakácsmester.