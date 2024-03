Az Észak-Magyarország és a boon.hu február 1-jén indította útjára az Év embere közönségszavazását. Az Év embere jelöltjei kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt évben, életművükkel gyarapították régiónkat 2023-ban. Célunk az volt, hogy olvasóink segítségével díjazzuk és elismerjük nem mindennapi munkásságukat. Olvasóink két héten keresztül voksolhattak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kiválóságaira.

Döntésük alapján az alábbi végeredmény született: Az Év embere 2023 közönségdíjat Lehoczki László veheti át. A díjat szerdán adtuk át.

Lehoczki Lászlót, a Spider Mentőcsoport alapítóját és vezetőjét - és mentőkutyáját, Hope-ot - szerkesztőségünkben köszöntötte az Észak-Magyarország és a boon.hu főszerkesztője.

Csákó Attila rámutatott: „Már négy évtizede vesz részt kutyáival - korábban Manccsal, most Hope-pal - a katasztrófák utáni életmentésekben a világ számos pontján. Olyan helyekre mennek el, ahonnan az emberek nagy része legszívesebben elmenekülne. Bátorságukkal, kitartásukkal és szakmaiságukkal reményt adnak a bajba jutott embereknek, a túlélőknek, azok szeretteinek és minden jóérzésű embernek”. Csákó Attila kiemelte: „Hősies és önzetlen munkájukért, tevékenységükért a világ számos országában tisztelik, most pedig olvasóink díjazták is szolgálatukat. Mindannyiunk nevében gratulálok az elismeréshez, kívánok minél kevesebb, de annál eredményesebb munkát a jövőben!”

Lehoczki László nagyon örült a díjnak:

„A díjnak eszmei értéke van, ami pénzben nem mérhető. Ez a 40 éves pályafutásom mérföldköve, mert a szülővárosomtól, a vármegyémtől kaptam a különleges elismerést. A díj egy visszajelzés arról, hogy hasznos és fontos munkát végzünk, amikor segítünk a bajba jutott embereken. Kiváló kezdeményezésnek tartom az Év Embere díjat! Mert motiválja az embereket, hogy tegyenek a közösségért, és értékeljék a munkájukat. A díj által a miskolciak megismerhetik azokat, akik önzetlenül segítenek másokon. Szerintem a végső tíz jelölt mindegyike megérdemelte volna ezt a díjat, ezúton is szívből gratulálok nekik. Büszke vagyok arra, hogy velük együtt jelöltek. Köszönöm a szavazók hatalmas aktivitását. Külföldről, Erdélyből és Szlovákiából is rengeteg szavazat érkezett, amit nagyon szépen köszönök.”