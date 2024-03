A tekerd! nevű csapat érkezett meg a miskolci intézménybe Nyíregyházáról. Liszek Zsuzsa szervező, a Nyitott Ajtó Baptista Szakképző részéről elmondta, most először jártak itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek. „Véletlenül jött a Legó-nap megszervezésének ötlete. A nyíregyházi iskola tanárával és egyben a tekerd! csapat vezetőjével egy továbbképzésen találkoztunk, Hudák Zsolt akkor mesélt a projektjükről, hogy legóképeket készítenek az ő diákjaik, akik ugyancsak hátrányos helyzetűek, mint a mi intézményünkbe járók. Miután megbeszéltük a további együttműködést, kinőtte magát ez a program, hiszen bevontuk a művészeti tanulóinkat is, akik nagyon szívesen tervezték meg a leendő legóképet, amit másfélszer másfél méteres nagyságban készítettek el hat osztályuk diákjai" – mondta el a Legó-nap szervezője.

Már régóta működik a program

Hudák Zsolték húszezernél is több legót hoztak magukkal a LEGO Csoport támogatásával. „A kezdeményezés 2014-es, azóta már sok, harminchét diák megfordult a csoportban, jelenleg tíz fő alkotja. Korábban csak saját iskolánk számára készítettünk legómozaikokat, de aztán egyre népszerűbb lett, ezért járjuk vele az országot, így jöttünk el Miskolcra is. De voltunk már kétszer a Sziget Fesztiválon és különböző iskolák több napos rendezvényein is. A csapatban vannak informatikusok, divat- és stílustervezők, valamint faipari és villamosipari tanulók, mert ezeket a szakmákat tanítjuk diákjainknak. Amikor elkezdtük ezt az egészet, az volt a célunk, hogy növendékeink ne bukjanak meg és ne essenek ki az iskolai rendszerből. Most ott járunk, hogy nemcsak elvégzik, hanem maradnak is. Egyik diákunk háromszor kezdte el az iskolát, majd bekerült a csoportunkba. Ezután leérettségizett, több szakmát is kitanult, most Nyíregyházán saját fodrász szalonja van" – mondta a mentortanár, aki a mintegy nyolcszázötven fős Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumban dolgozik.

A kép ötletgazdája

A legóképet készítő diákok digitális tudása és szociális képessége is fejlődik, hiszen társaikkal kell tudniuk együtt dolgozni. Itt nem tananyagot tanulnak, hanem az életre nevelik őket. A miskolci képen különféle geometriai formájú fejek láthatóak, megalkotója Árvai Sára volt. „Nekem ez a kép jutott eszembe, mikor megkaptuk a feladatot: a sokféleséget kellett ábrázolni. Jelentése metaforikus, hiszen mi, emberek is ugyanilyen színes egyéniségek vagyunk. Annak ellenére, hogy négyzet és háromszög jelenik meg a képen, a matematika nem áll közel hozzám. Az informatika azonban annál inkább, hiszen először papíron készítettem el, majd digitálisan terveztem meg, tehát pixelekbe vittem át a képet – mondta a diák, aki elmagyarázta, a mai grafika már nem azt jelenti, hogy valaki ceruzarajzot készít. – Már sok ága van ennek a művészeti tevékenységnek. Természetesen papíron is megtanulunk ceruzával készíteni tanulmányi rajzokat és illusztrációkat, de emellett a képszerkesztéssel is megismerkedünk a gépen, ahol szintén szoktunk rajzolni. Később szívesen dolgoznék karakterdizájnerként vagy foglalkoznék animációval."

Hátrányos helyzetű gyerekek tanulhatnak

A Nyitott Ajtó Baptista Szakképzőben mintegy háromszáz nappali tagozatos diák tanul, szakmai képzéseik között megtalálható a burkoló, a hegesztő, a szakács és a pincér, de érettségit adó képzés is szerepel a lehetőségek között. Népszerű szakmáik miatt elég sokan felvételiztek a hetekben hozzájuk. Többen visszajönnek másodszakmát is tanulni az iskolába. Diákjaik többsége nem miskolci, hanem a környező településekről érkeznek. Mostanában minden héten van programjuk, áprilisban például a roma kultúrát mutatják majd be a díszítőművészet és a gasztronómia segítségével. Legtöbb tanulójuknak nincs és nem is volt lehetősége arra, hogy otthoni környezetben legózzanak, úgyhogy nagyon várták ezt a napot. A két iskola együttműködésének célja a hátrányos helyzetű fiatalok segítése. A program kiragadja a tanulókat a nehézségekkel teli hétköznapokból, alkotói tevékenységre biztatja őket, fejleszti kreativitásukat, plusz ismereteket és élményeket ad nekik. Mindezek által egy-egy komolyabb probléma esetén támaszt is nyújthatnak a sikeres megküzdésre.