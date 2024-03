Vannak köztünk mérnökök, tanárok és rendőrök is – mondta el Lutián Endre. – Legijfabb tagunk 24 éves, a legidősebb pedig 68. Korhű ruházatot és fegyvereket mutatunk be műsorainkon hagyományőrzés céljából. Miskolcon ritkábban lépünk fel, de Nagyváradon és Visegrádon rendszeresen főszereplők vagyunk mi is a házigazdák mellett. Heti egy edzésünk van hétvégente, amikor pajzsos mozgást vagy vívást gyakorlunk, de van, hogy csak megtisztítjuk a fegyverzetünket, mert az is szükséges. Külföldről vagy magyar internet áruházból szerezzük be a jelmezeinket, de előfordul, hogy egy-egy darabot megvarratunk magunknak.