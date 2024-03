Közeledik a húsvét, különösen a gyerekek várják izgatottan az ünnepet. A II. Rákóczi Ferenc könyvtárban különleges eseményt tartottak szombaton délelőtt az ünnepvárás jegyében, ahol a legkisebbek vidám kézműveskedésbe merültek. A könyvtárban megrendezett esemény célja nem csupán az volt, hogy a gyerekek szórakozzanak, hanem hogy együtt alkossanak és tanuljanak az ünnepi hagyományokról. A rendezvény során a résztvevők különböző kézműves tevékenységekbe fogtak, melyek mind a húsvét hangulatát idézték.

Lelkesen készülődtek

A gyerekek például a tojást festettek, húsvéti díszeket és nyuszi alakú játékokat készítettek. A könyvtárban hatalmas volt az öröm és a derű, ahogy a gyerekek színes festékekkel, ragasztóval és papírokkal dolgoztak. Az esemény nem csupán az aprónépnek, hanem szüleiknek is lehetőséget adott arra, hogy együtt töltött idő során élvezhessék az ünnep előtti készülődést. A közös alkotás nemcsak a kreativitást fejlesztette, hanem a családtagok közötti köteléket is erősítette, és ugyanakkor új barátságok is születhettek, erősödhettek a kicsik között. A könyvtár dolgozói kifejezték örömüket, hogy ilyen sok gyermek és család vett részt az eseményen. A gyerekek haza is vihették munkájukat, és ez láthatólag örömmel töltötte el őket.