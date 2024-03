A bodrogközi településen mintegy kétszáz nyugdíjas korú ember él, közülük ötvenen a klub tagjai. Emriné Bajnok Zita, a település polgármestere beszédében kiemelte: számos fejlesztést tudhatnak maguk mögött, de a most lezárult beruházás mindenképpen a legfontosabbak közé tartozik. Ennek oka, hogy végre megújulhatott a település központjában álló, korábban pártházként, majd házasságkötő teremként működő épület.

Emriné Bajnok Zita

Fotó: Bódisz Attila

Másrészt immár méltó környezetben tudják fogadni az időseket, ahol programokon vehetnek részt, beszélgethetnek, megoszthatják egymással gondjaikat, örömeiket. Hozzátette: az intézményt a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás üzemelteti. A felújítás és átalakítás anyagi hátteréről szólva a polgármester ismertette: eredetileg 79 millió forintot nyertek a beruházásra, ám a növekvő költségek miatt forráskiegészítésre volt szükség. Így a végösszeg 116 millió forintra duzzadt, amivel százszázalékos támogatásban részesült a projekt. Az épület nemcsak mutatós és funkcionális, de energiatakarékos is – emelte ki Emriné Bajnok Zita.

Meghálálni az önzetlen szeretetet

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi piac és a Sulyomvirág Apartmanház átadása után ez a harmadik nagyobb léptékű beruházás Alsóbereckiben, amelynek átadásán hivatalból részt vesz. Ez is mutatja, hogy a kistelepülések is fejlődnek – mondta. Hozzáfűzte: ez annak ismeretében is komoly eredmény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén a maga 358 falujával és városával a legtöbb település alkotta vármegye az országban, ahol éppen emiatt nehéz is a rendelkezésre álló forrásokból mindenhol megvalósítani a helyiek terveit.

Bánné dr. Gál Boglárka

Fotó: Bódisz Attila

Az elmúlt években 133 milliárd, a 2021-től 2027-ig tartó időszakban pedig 150 milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztésekre, ami nagy összegnek tűnik, de ezen 358 településnek kell osztoznia, így láthatjuk, hogy időre van szükség az önkormányzatok elképzeléseinek megvalósítására – emelte ki a közgyűlési elnök. Bánné dr. Gál Boglárka mindezek mellett szólt arról is, hogy nagyon fontos a helyi közösségek ápolása, amelyeknek rendkívül fontos résztvevői az idősek.

Az átadók: Bánné dr. Gál Boglárka, Emriné Bajnok Zita, Gál Károly tervező, Kapitányné Varga Mária projektvezető

Fotó: Bódisz Attila

Úgy fogalmazott: vissza kell adnunk nekik valamit abból az önzetlen szeretetből és gondoskodásból, amit mindannyian kaptunk tőlük. A kormány is ezt tartja szem előtt a nyugdíjak folyamatos emelésével, valamint a gondosóra programmal – emelte ki.