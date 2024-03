A programot így ajánlja a majorság:

- Nyuszi- és bari simogató: A tapsifülesek és bárányok pihe-puha bundája, rabul ejti az összes gyereket. A felelős állattartás jegyében idén húsvétkor se ajándékozzatok élő állatot, inkább gyertek hozzánk simogatni!

- Kecskeovi: Óriási volt a szaporulat az elmúlt hetekben a baráthegyi kecskéknél. A sok-sok apróságot most ti is megnézhetitek.

- Kiszebáb égetés: 11:00-kor eltemetjük a telet és együtt gyújtjuk meg a máglyán a kiszebábot.

- Játszótér: Játszóterünk és népi játékaink csak rátok várnak. Próbáljátok ki ügyességeteket és bátorságotokat.

- Tojásdíszítés: Készítsétek el saját magatok a locsolóknak szánt ajándékot. Kedvetekre díszíthettek majd tojásokat és haza is vihetitek. A programelemhez támogató jegy vásárlása szükséges, melynek ára 1000 forint.

- Tojásvadászat: Gyűjtsétek össze az eldugott húsvéti tojásokat, amiket csokoládéra válthattok majd. A programelemhez támogatói jegy váltása szükséges, melynek ára 1000 forint. (A kosarat mi biztosítjuk a kereséshez, amit szintén hazavihettek majd.)

- Állatsimogató: alpakák, birkák, kecskék, szamarak, lovak és pónik is arra várnak, hogy megsimogassátok őket. Lessetek be a malacokhoz is.

- Lovaglás: Tündér lovunk fáradhatatlanul rója majd a köröket, már alig várja a hátára felpattanó gyerekeket. A lovagláshoz támogatói jegy váltása szükséges, melynek ára 1000 forint. Állatainknak is szüksége van a pihenésre és az ebédidőre, ezért 12:30-13:00 óra között szünetet tartunk, hogy aztán újult erővel rója a köröket Tündér.

- Interaktív játszóvár: Bejárhatjátok a Diósgyőri vár kicsinyített mását, megismerkedhettek a régi vidéki élet használati eszközeivel, belecsöppenhettek a középkorba és akár még egy lovagi párbajban is részt vehettek.

- Séta a majorságban: Az 5 hektáros terület arra vár, hogy felfedezzétek! Nézzétek meg az üvegházat, a szélkereket, a kerti tavat, a kemencét, barangoljátok be az egész területet!

- Büfé: Ha megéheztetek, a büfében számtalan finomság vár Rátok! Természetesen most is lesz kávé és baráthegyi szörp. Ebédre pedig választhattok a rakott zöldség és a darás metélt (lekvárral) között.

- Ajándékbolt: A Baráthegyi Kincsestár termékeit haza is vihetitek. Válogassatok a sajtok, szörpök, lekvárok, sült teák és kézműves ajándéktárgyak között.