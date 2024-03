A Miskolci Állatsegítő Alapítvány árva lakóiból mutatunk be hármat. Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot. A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 25 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Dió fiatal, nagyon kedves ivartalanított kutyalány. Az emberekkel kedves, alázatos, de túlárad benne a szeretet és ettől bepörög, ugrál. Kisebb közepes termetű, akár lakásban is tartható. A szobatisztaságra időt kell szánni, bár már a menhelyen is majdnem szobatiszta, ha teheti, nem a kennelben végzi el a dolgát.

Dió

Monty is visszahozott kutyus, ő 2 évig volt gazdás kutya. Monty kan és ivartalanított. Nagyon kedves, ahogy a fotón is látható, gyönyörű mosolya van. Más kutyákkal is kedves, barátságos. Közepes termetű, de csak lakásban tartásra nem ajánljuk, mert nagy a mozgásigénye.

Monty

Félix fiatal, 1 év alatti ivartalanított kan kutya. Nagyon okos, kedves, emberközpontú kutyus. Szüksége van arra, hogy tanítsák, feladatokat kapjon. Más kutyákkal játékos, barátságos. 2 hónapja örökbe fogadták, de most visszakerült, mert az örökbefogadó elköltözött, és nem vitte magával.