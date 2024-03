Király Linda Miskolcon szerepelt, egy akkor indult talk-show első vendégeként. A rendezvény előtt ellátogatott a megyei napilap szerkesztőségébe. Akkor beszélgetett vele az újságíró, aki megkérdezte: mennyire ismeri ezt a környéket, Miskolcot? Király Linda válasza: "Mondhatni, semennyire nem ismerem. De őszintén mondom azt is, hogy nagyon szeretnék megismerkedni vele, csak éppen most erre nincs időm."

Hogyan fogy a lemeze? – folytatódott a kérdez-felelek. "Tudomásom szerint szeretik, veszik. Ez egy válogatás, afféle gyűjteményes lemez. A tizenhét számból kilenc angolul íródott, nyolc magyar szerzemény. Számomra a legnagyobb öröm és megtiszteltetés Presser Gábor közreműködése. De van rajta dal Dusántól, másoktól, három-négy tőlem is" – sorolta Király Linda, aki az akkoriban készülőben lévő amerikai lemezéről is szólt: "Több számot felvettünk már. Ez egyébként teljesen más lesz, mint az itthoni. Mások a dalok, más, keményebb a stílus. Jelenleg is folynak a stúdiómunkák, mégpedig három helyen: van, amikor Hannoverben, van, amikor Londonban, és van, amikor San Franciscóban dolgozunk."