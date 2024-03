A Kínába szóló ösztöndíj-lehetőségekről és kapcsolatokról tart tájékoztatókat a Miskolci Egyetemen a Konfuciusz Intézet. A „Kína vonzásában” elnevezésű program először a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon járt, ahol a Nemzetközi tanulmányok mesterszak kínálatában Kína és az ázsiai régió is szerepel - írja a Miskolci Egyetem honlapja.

Eligazítást nyújtanak

Arra is rámutatnak: a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon a Nemzetközi tanulmányok eligazítást nyújtanak a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok és trendek, a nemzetközi diplomácia és a globalizálódó nemzetközi rendszerben. A képzés különleges specializációi között szerepel a Kína és a dél-kelet- és közép-ázsiai régió (China and the South-East and Central Asian region), amelynek oktatásába a Konfuciusz Intézet is bekapcsolódik.

A mesterképzésben új elemként megjelent specializációhoz kapcsolódott a közösen rendezett tájékoztató, amelyen az Intézet tevékenységeiről, a kínai kapcsolatokról és a Kínában elérhető ösztöndíj-lehetőségekről a Konfuciusz Intézet vezetői, Prof. Zhao Jing egyetemi tanár és Dr. Kuttor Dániel egyetemi docens tartott előadást.