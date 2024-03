Újra Tündérszépek országos szépségversenyt szervez 2024-ben kiadónk, a Mediaworks Hungary Zrt. Olyan 18 és 35 év közötti hölgyek jelentkezését várjuk, akik a vármegyében élnek vagy tanulnak. Három hölgyet szeretnénk bemutatni, akiket a fotózáson kérdeztünk meg többek között arról, hogy mit gondolnak a női szépségről.

Minden emberben van valami szép

Sebák Vanda 24 éves, a Nógrád megyei Bujákról származik, jelenleg Miskolcon él és a vendéglátásban dolgozik. A fiatal hölgy az Ikrek jegyében született, szereti a magyaros ételeket és a latin zenét. Egy parfüm választásánál elsősorban a fűszeres, édes illatokat részesíti előnyben. A szépségversenyre saját indíttatásból jelentkezett, hiszen kicsi kora óta érdekli ez a világ, így egy modell – színészképző tanfolyamot is elvégzett. Úgy gondolta, ez egy jó lehetőség, amit meg kell ragadnia. Vanda szerint a szépség mindenkinek mást jelent, minden emberben van valami szép, vallja. Nagyon fontos az egészséges lelki béke, ami tükrözi a belső szépséget, és így kisugárzást kölcsönöz a személyiségnek. Egy nő számára fontos természetesen a jó külső is, hogy odafigyeljen a testére, az ápoltságára. Ez számára is nagyon fontos, sok mindent sportol nem versenyszerűen hanem hobbi szinten, ide tartozik a táncolás, a rúdfitnesz és a jóga.

Másik fontos hobbija az állatok mentése, több macskát és kutyát is befogadott már és vette őket gondozásba. Magán a legszebbnek a kék szemét tartja, úgy gondolja, hogy a tekintet tükrözi a belsőt, például azt, hogy ő egy nagyon jókedvű, vidám lány. Szeretne a döntőbe kerülni, és megnyerni a versenyt.

A magabiztosság fejlesztése a cél

Budai Ilona 20 éves és Ózdról érkezett a versenybe. Jelenleg tanuló, szociális gondozónak és ápolónak készül. Ilona a Rák jegyében született, kedvenc étele a rántott hús krumplival, kedvenc itala a kóla. A nővére biztatta, hogy jelentkezzen a versenybe, amikor meglátta egy közösségi oldalon a hirdetést. Nem volt megelégedve magával, és azért jelentkezett, hogy fejlessze a magabiztosságát. Kiskorában nagy álma volt, hogy a tévében szerepeljen. Színpadon közönség előtt állt már többször, hiszen többféle stílusban táncol. A külső szépség számára azt jelenti, hogy egy nő formás, szép a szeme, szép az orra, belső tulajdonságokban pedig lényeges, hogy legyen empatikus, legyen tartása, ismerje az értékeit. Saját magán a szemét és a tekintetét tartja a legszebbnek.

A lelkivilágunkat kell rendbe tenni

Mikó Fanni Szikszóról érkezett, 21 éves. Fannit 2010-ben a megye legszebb lányának választották egy gyermekszépségversenyen, hiszen akkor még csak kilencéves volt. A családjának volt az álma és a vágya, hogy újra kipróbálja magát egy ilyen megmérettetésen. Régen nagyon sokat sportolt, elsősorban úszott, mióta azonban a Miskolci Egyetemen jogi tanulmányokat folytat, a tanulás lett a hobbija. Fanni a Kos jegyében született, kedvenc étele a Cézár saláta, nagyon kedveli Tóth Andi zenéjét. A szépségről azt gondolja, hogy elsősorban önmagával kell jóban lenni egy hölgynek, és akkor ez a külső kisugárzáson is tükröződik. Belső tulajdonságok közül az önfegyelmet, a kitartást és a türelmet tartja Fanni a legfontosabbnak. Nagyon fontosnak tartja még az empátiát is, hiszen úgy gondolja, a kedvesség az odafordulás alapvető női tulajdonságok, kell hogy legyenek. Az arcát ás a haját tartja magán a legszebbnek.

Végezetül tisztázta azt is, hogy a világversenyeken kiemelkedő helyezéseket elérő Mikó Fanni szépségkirálynő névrokona csak, bár reméli, hogy hasonlóan szép eredményeket sikerül majd neki is elérnie.