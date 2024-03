A Kézműves Kupán több kategóriában mérettették meg tudásukat mesterfodrászok és tanulók egyaránt. Tóth Marianna – Európa Kupa győztes, többszörös magyar bajnok és számos nemzetközi elismeréssel rendelkező - fodrász, aki már négy éve indul különböző szakmai megmérettetéseken – a fonással készített utcai frizura felnőtt női kategóriában érdemelte ki az első helyezést ezen a rangos szakmai eseményen.

Tóth Marianna munka közben a Kézműves Kupán

Fotó: olvasó

Laza kontyok, kis fonással

"Ahogyan a divat más területein, a frizurák terén is visszanyúlnak a régi korok viseleteihez, így robbant be pár éve a hajfonás újra a köztudatba: nem csak alkalmi, hanem hétköznapi frizurákban is visszaköszön többféle formában, korosztálytól függetlenül. Számtalan verziója van, amik között mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő fonási vagy szövési stílust. A trendeknek megfelelően a legdivatosabb alkalmi frizurák napjainkban a laza kontyok néhány fonással megfűszerezve" – mondta el a szakember a hajfonásokkal kapcsolatban.

A győztes alkotás

Fotó: olvasó

Idén a mezőny kifejezetten erős volt, nem csak a felnőtt kategóriában, hanem a tanulók között is, akik nagyon precízek és az összes technikát igyekeznek elsajátítani. Annak ellenére, hogy egy ilyen eseményen mindenki verseng, figyelik egymást és inspirálódnak egymás alkotásaiból. Számára a legnehezebb része egy ilyen versenyre való felkészülésnek megálmodni, hogy mit is kezdjen egy natúr hajjal – ami tiszta vászonként van előtte – hogy az egyszerre legyen mutatós, különleges és újszerű, miközben arra is figyelni kell, hogy a versenykiírás időkeretébe is beleférjen az elkészítése egy olyan stresszhelyzetben is, amit egy ilyen versengés okoz.