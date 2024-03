Sokan kihasználták a kedvező időt és jelentősebb számban feltűntek a bringások a megye útjain az ünnep tájékán. A közutakon kívül a Miskolc környéki részben új kerékpárutakon bukkantak fel szólóban és kisebb csoportokban. A Mályi, Komlóstetői bringaút csakúgy megtelt mint az újdonságnak számító Miskolctapolca – Kisgyőr „hullámvasút”, de jó néhányan meglátogatták a Varbói tavat is.

Országos zsongás

A múlt heti hosszú hétvége alatt beindult az idei turisztikai jellegű kerékpáros forgalom az országban. A Magyar Közút kezelésében lévő kerékpárutakon elhelyezett mérőhelyek adataiból jól kitűnik, hogy főleg a március 15-i jó időt használták ki a kerékpározni vágyók. A legtöbben, 1852-en a Velencei-tó körül tekertek aznap, de kiemelt forgalom volt a pénteki ünnepi szabadnapon a Balatonnál, a Tisza-tónál és a Dunakanyarban is – írja közleményében a Magyar Közút.

Kicsalogatja a kerékpározókat a jó idő

Az igazi tavaszi időjárás az egész országban kicsalogatta a kerékpározni vágyókat: a Dunakanyarban, a Magyar Közút zebegényi kerékpáros mérőhelyén három nap alatt összesen 1681-en, a Balatonnál a zánkai mérőhelyen 230-an, a fenékpusztai mérőhelyen 510-en, a Tisza-tónál, Tiszafüreden 956-an haladtak át két keréken. A legnépszerűbb úti cél a Velencei-tó volt, itt a teljes hétvége alatt összesen 2757 kerékpáros fordult meg az agárdi mérőhelyen. A szombati változékony időjárás a kerékpáros forgalmat is visszafogta, de vasárnap ismét nagyobb számban mértek kerékpárosokat. A mérőhellyel felszerelt szakaszok közül aznap a legtöbben, 703-an a Velencei-tónál, míg a Dunakanyarban 460-an tekertek. Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a Velencei-tónál az Agárdról Dinnyés fele haladó irány, míg a Dunakanyarban a Nagymarostól Zebegény felé tartó irány a jóval népszerűbb. A Tisza-tónál, valamint a Balatonnál a két irányba tartó forgalom kiegyenlítettebb.

Figyeljünk oda!

A jó idő beköszöntével az elkövetkező időszakban egyre több kerékpárossal találkozhatnak az autósok nemcsak az említett helyszíneken, hanem számos más közúton is, természetesen térségünkben is, hiszen itt is rendkívül sok a bringaút. A biztonságos közlekedés érdekében érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Erre hívják fel az elmúlt években több helyszínen kihelyezett, a kerékpárosok előzése során betartandó biztonságos oldaltávolságra figyelmeztető táblák is a figyelmet, melyek külön kerékpárúttal, kerékpársávval nem rendelkező, viszont nagyobb kerékpáros forgalmat lebonyolító, főként külterületi útszakaszokon találhatóak meg. Fontos, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében a kerékpárosok is a KRESZ szabályait betartva, a szükséges kiegészítőkkel felszerelkezve figyelmesen közlekedjenek, tekintettel a közlekedés más résztvevőire is – hívja fel a figyelmet a közlemény.