Az autóbusz üzemanyagellátását a Messer Hungarogáz Kft. biztosította egy mobil hidrogéntöltő-egységgel a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. országos kísérleti hidrogénbusz projektjének keretében. A pozitív miskolci tapasztalatokról Lukács Zsolt, az MVK Zrt. autóbuszközlekedési igazgatója számolt be.

A miskolci teszt első köre február 29-én lezárult, de augusztusban újra visszatér egy hónapra a hidrogénbusz a városba. A Solaris Urbino 12 hydrogen típusú demobusz januárban Debrecenben szállított utasokat, Miskolc a második állomás, és további négy vidéki nagyvárosba, Kecskemétre, Kaposvárra, Zalaegerszegre és Győrbe is ellátogat majd az év folyamán. Az utasok és járművezetők tapasztalatai kiválóak a hidrogénbusszal. A sofőrök számára, mivel elektromotor hajtja a járművet az üzemanyagcellából nyert elektromossággal, a busz tulajdonságai az akkumulátoros elektromos buszokéra hasonlítanak. Az utasok számára a hajtásrendszer másodlagos, ők egyik helyről a másikra akarnak elsősorban eljutni, de a csendes üzemmel nagyon elégedettek.

Tankol a hidrogénbusz

Forrás: Messer

x

"A folyamatos hidrogénellátás gördülékenyen működik a mobil töltőegységgel és a tréleres hidrogénszállítással. Már a januári debreceni próbaüzem is beigazolta a tervet. Így a második állomáson, Miskolcon pontosan kiszámítható volt, mikor kell trélert cserélni a busz üzembiztos tankolása érdekében. A töltési napló, üzemeltetési napló és forda beosztás elegendő adatot biztosít majd a későbbi elemzések elkészítéséhez, döntés előkészítésekhez" – nyilatkozta Kovács Gábor, a Messer hidrogén üzletág vezetője.

Különleges domborzat

Lukács Zsolt, az MVK Zrt. autóbuszközlekedési igazgatója elmondta, hogy Miskolc különleges terepe a tesztnek, mert a hidrogénbusz a többi városban leginkább sík terepen halad, amelyekhez képest Miskolc sokkal változatosabb, hegyvidékibb domborzati viszonyokkal rendelkezik. Kitűnően lehet ezért a hidrogénbuszt vizsgálni. Több városrész is viszonylag magasan helyezkedik el, például Ómassa, Diósgyőr, Lillafüred, vagy az Avasi lakótelep, és mind jelentős buszos igénnyel bírnak.

Az utasok is megszerették a hidrogénbuszt

Forrás: Messer

Közösségi közlekedés szempontjából számos további különlegességgel rendelkezik Miskolc városa. Például ilyen a fő közlekedési útvonalak keresztirányú elrendezése a belváros, illetve a Tiszai Pályaudvar felől egyrészt Diósgyőr, másrészt Egyetemváros és az északi irányba. A villamos lefedettség kelet-nyugati, az észak-déli irány pedig kizárólag buszos kiszolgálású. A nagy utazási igényű egyetem kiszolgálása is autóbusszal történik.

Sokrétű a buszpark

További egyediség, hogy a város közlekedési vállalata egyaránt üzemeltet dízel, sűrített földgáz (CNG) és akkumulátoros elektromos buszokat. A CNG tapasztalatok és a földgázüzemhez kapcsolódó, már elkészült, gázbiztos infrastruktúra, valamint a már "gázközelben" edződött munkatársak készségei és képzettsége miatt a hidrogén tesztüzem befogadása is gördülékenyen zajlott.

Az igazgató emlékeztetett arra, hogy a CNG infrastruktúra kialakítása már 2013-ban elkezdődött. A földgázos járművekhez a műhelyek egy részét is át kellett alakítani, megfelelő szerviz berendezésekre, elszívókra, gázérzékelőre, automatikusan nyíló ablakokra is szükség volt, többek között. Jelenleg 75 CNG autóbusz, ezen belül 40 szóló és 35 csuklós rója Miskolc útjait, és előfordult, hogy egy adott nap flottájának 70 százaléka földgáz üzemű volt. A 2022-es év azonban elég sokkolóan alakult a gázárak elszállása miatt, melyek azóta szerencsére normalizálódtak. Ebben a helyzetben nagy jelentőséggel bírt, hogy több lábon állt, diverzifikált volt a járműflotta, és a jól bevált dízelre is tudott építeni az MVK Zrt.

Egymásra torlódnak a technológiák

A józan ész, de a tapasztalatok alapján is elmondható, hogy az üzembiztonság miatt fontos az egymást kiegészítő alternatívák rendelkezésre állása. Ha zavar támadna esetleg a gáz- vagy áramellátásban, ott van a könnyen beszerezhető dízel. Ha pedig a dízel lenne valamiért nehezen elérhető, mehet az üzem gázzal és villannyal. A jövőben pedig új, zöld alternatívát jelenthet a hidrogén-üzemanyagcella.