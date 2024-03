Évek alatt a hazai tölgyerdők jelentős részét eltüntetheti egy rohamosan terjedő rovar, a tölgy-csipkéspoloska – vélik szakértők. A szakmabeliek által az özönállatok közé sorolt rovar eredetileg Észak-Amerikában őshonos, a kétezres években került át Európába, Magyarországon körülbelül tíz éve jelent meg. Azóta az egész országban elterjedt és megjelenését mindenhol a tölgyek leveleinek idő előtti bebarnulása jelzi a leglátványosabban.

A tölgyfák között vannak ezerévesek is, mint ez, Zilizen. Verebélyi Norbert, Ziliz polgármestere mutatja 2019-ben, amikor a fa versenyben volt Az év fája címért

Fotó: ÉM

Hegyessy Gábor biológus, muzeológus a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársa tudósítónknak elmondta, már a Zempléni-hegységben is sűrűn tetten érhető a tölgy-csipkéspoloska jelenléte. Főleg a szárazabb időszakokban lepik el milliószámra a tölgyfákat, a levelek nedvességét szívják ki. A biológus hozzátette: emiatt már nyár közepére bebarnulhatnak a levelek, a poloskák tevékenysége egyebek mellett gátolja a fák számára létszükségletet jelentő fotoszintézist, a károkozás előbb-utóbb a növény pusztulásához vezet. A rovarok nem válogatósak, egyaránt meglepik a kocsányos és a kocsánytalan tölgyeket, sőt több kultúrnövény is a kedvenceik közé tartozik, például a szelídgesztenye fák.

Nem csupán az erdőkben

A biológus azt is elmondta, hogy nem csupán az erdőkben tűnnek fel, ő gyakran tömegével látja a poloskákat még a Kazinczy Múzeum falán is. Hegyessy Gábor kiemelte: mivel behozott faj, ennek a poloskának nálunk nincs természetes ellensége, valószínűleg méreganyagot is tartalmaznak a 2-4 milliméter nagyságú, átlátszó rovarok. Jelenleg egyedül az úgynevezett feromoncsapdákkal lehet őket gyéríteni, permetezésre nem nagyon reagálnak, hiszen a levelek árnyékosabb hátsó részén tartózkodnak, ahová a permet nem jut el.