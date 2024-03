Érdemes tisztában lenni vele, milyen betegségeket lehet elkapni a kutyáktól, és hogyan előzhetők meg ezek. Ritkán, de bizonyos betegségeket átadhatnak a kutyák az embereknek. Ezek a betegségek általában elkerülhetők megfelelő higiéniai intézkedésekkel és gondos állatorvosi ellátással – írja a 24.hu.

Hogyan előzhetők meg?

A legismertebb és talán a legveszélyesebb kutyabaj a veszettség. Ha valakit megharap egy kutya, akkor nagyon fontos megbizonyosodni arról, hogy az állatot beoltották veszettség ellen, mert amennyiben nem, akkor a betegséget az ember is elkaphatja. Nem kevésbé kellemetlenek a férgek és paraziták. A kutyák parazitákat, például bolhákat, atkákat és bélférgeket hordozhatnak, amelyek az embereknél bőrproblémákat, bélfertőzéseket vagy allergiákat okozhatnak. Rendszeres féreghajtó kezelésekkel és megfelelő higiéniai intézkedésekkel megelőzhetők ezek a betegségek. Kevésbé ismert talán a szalmonella, de egyéb baktériumok is előfordulhatnak. A kutyák hordozhatják a szalmonella és más baktériumokat anélkül, hogy a tüneteit mutatnák, és emberre is átvihetik ezeket a székletükkel vagy a nyálukkal. Ezért nagyon fontos a megfelelő ételkezelési szabályok betartása, a kutyák rendszeres állatorvosi vizsgálata és a higiéniai intézkedések. Rendkívül kellemetlen a rüh és egyéb gombás fertőzések. A kutyák fertőző betegségeket, például rühöt vagy gombás fertőzéseket is terjeszthetnek, amelyek többek között bőrkiütéseket és viszketést okozhatnak az embereknél. A kutyák rendszeres fürdetése és az állatorvosi vizsgálatok segíthetnek a megelőzésben. A leggyakoribb betegségforrást közvetlen érintke­zésből származó sérülések jelentik. A kutyák harapása vagy karcolása fertőzéseket okozhat, ezért az ilyen sérüléseket mindig tisztítsuk meg és fertőtlenítsük, illetve ha szük­séges, forduljunk or­voshoz.