Számos olyan eset van, amikor a nyaralás alatt meglepetés éri az embert, nem azt kapja, amit az iroda – tudatosan vagy tévedésből, esetleg harmadik fél hibájából – ígért. Egyes utazási irodák fondorlatos módon verik át ügyfeleiket.

Ezeket az eseteket mutatja be olvasóinknak egy neve elhallgatását kérő turisztikai szakértő.

Háromrészes sorozatunk első fejezetében olyan eseteket mutattunk be, amelyek a szállás elhelyezkedésével – a tengerre néző szoba minden, csak nem tengerre néző, vagy a tengerpart csak légvonalban van 350 méterre – és tisztaságával foglalkozott. A második részben az étkezés körüli anomáliákat - az all inclusive ellátás nem igazán pazar, illetve egyes desztinációkban a szavatossági idő nemlétező fogalom. Volt, hogy a reptéri illetékkel is trükköztek egyes irodák, és azt is megtudhatták olvasóink, hogy idehaza vagy külföldön érdemes befizetni egy utat.

Tisztességtelen haszon?

Megkérdeztük szakemberünktől, hogy a helyszínen befizetett fakultatív kirándulás az olcsóbb, vagy az irodán keresztül foglalt program. Rámutat: erre nincs egyértelmű válasz.

A fakultatív programokról érdemes tájékozódni a helyszínen, nem kell fejest ugrani, még akkor sem, ha az idegenvezető az érkezést követő másnap reggel „lerohanja” a csoportot, hogy most vagy soha, aki nem fizet, az lemarad az attrakcióról.

Ha fakultatív programra vágyunk, előtte tájékozódjunk, mert nem mindegy, hogy mit kapunk a pénzünkért

Hogy mi a tisztességtelen haszon, azt pedig szerinte nem lehet egész pontosan meghatározni. Rámutat, az irodáknak ugyanis azzal is számolniuk kell – a teljes út, illetve a fakultatív programok esetében is -, ha beüt egy váratlan esemény, például elromlik az utasok szállító busz, akkor nekik azonnal szerezni kell egy másikat, ha nincs, akkor csillagászati összegért, de a problémát meg kell oldani, ezt pedig a normál profitból - ami durván 20 százalék -, nem tudnák kigazdálkodni, ezért a problémamentes utak profitjából kell tartalékolniuk. Váratlan események pedig nem ritkák e szakmában – húzza alá.

Érdekérvényesítés

Arra a kérdésre, hogy az átveréseik miatt egyes irodák hosszú távon nem szenvednek-e komoly kárt, hiszen akit egyszer becsap egy utaztató, az vélhetően elpártól tőle, hiszen „palimadárnak” érzi magát, ráadásul az esetet elmeséli baráti körben, netán még a közösségi médiában is megosztja, azt felelte: az irodák számára fontos minden utas (befizetése is), de az érem másik oldala, hogy a problémás esetek aránya az egyénileg utazók esetében sokkal magasabb, mint az irodával utazóké. Ráadásul utóbbi esetében a jogorvoslati lehetőség – békéltető testület, fogyasztóvédelem, Gazdasági Versenyhivatal – adott, van esély az érdekérvényesítésre, a szabályozás nálunk elég szigorú.

Egy külföldi szolgáltató esetében még az unión belül is minimálisak az utas érdekérvényesítő lehetőségei, hiszen egy másik országban, más nyelven kell a jogszabályokat megismerni vagy ügyvédet fogadni, egy másik állam bírósága pedig vélhetően valamilyen szinten a saját országa vállalkozásait preferálja az ügyben. Az unión kívül pedig szinte semmi esély egy per megnyerésére. Azt is fontosnak tartja megjegyezni: az érdekérvényesítés érdekében nagyon fontos, hogy a problémáról a helyszínen vetessünk fel jegyzőkönyvet, ha nincs telepített idegenvezető, akkor a portással vagy két tanúval jegyeztessük ellen a dokumentumot (nem formanyomtatvány, kockás papírra is jó). Továbbá célszerű emailben is jelezni a problémát az iroda felé.

Valótlan bejegyzésekkel verik át az embereket

Egy adott szállásról a közösségi médiában – a posztok, kommentek alapján - mennyire célszerű tájékozódni kérdésre pedig azt feleli:

sok esetben maguk a szolgáltatók tesznek álnéven bejegyzést, sőt, ma már vannak bérbeíró vállalkozások is. Így ezek a kommentek a legtöbb esetben manipuláltak,

semmit nem mutatnak az adott szállás minőségéről, színvonaláról.

Sokszor festenek rózsaszín képet a helyekről, a szállásról, így verik át a leendő utasokat a közösségi médiában

Praktikus tanáccsal is ellátja olvasóinkat: ha egy utasnak nagyon bejön az adott térség, és tervezi, hogy egy év múlva vagy évekkel később visszatér, akkor a már megismert szállodát válassza, vagy nézzen körbe a környéken, és keressen olyan szállást, amely jónak tűnik számára.

Kicsi vagy nagy iroda?

Arra a kérdésre, hogy a kisebb méretű vagy a nagy irodák a megbízhatatlanabbak, azt felelte: nincs általános recept, de érdemes azt is tisztázni, mi számít átverésnek, és mi az ami „csak” nem etikus. Az is igaz, hogy a nagy irodák alkalmazottjait gyakrabban hívják study túrákra, ahol megmutatják nekik a szállodai és egyéb kínálatot, választékot, így jobban képben lehetnek az adott desztinációról. A szektor anomáliáira rámutató informátorunk szerint az már egy másik kérdés, hogy itthon a főnökük az értékesítések során mennyire engedi őket „őszintének” lenni az ügyfelek irányába.

A bemutatott esetek nem igazak minden irodára, azok kiragadott negatív példák, melyekkel azt mutatjuk be, hogyan verik át az utasokat egyes utazási irodák. A szakember hangsúlyozza: temérdek utazási iroda korrektül jár el. Ráadásul, a problémás ügyek ellenére sokaknak még mindig érdemesebb irodával utazniuk, akiknek viszont nagy a rizikóképességük és jó a nyelvtudásuk, ők bátrabban indulhatnak egyénileg útra.

Recept a fapadosokhoz

Az adott célra való eljutás is sok esetben idegi megpróbáltatásokkal járhat. A fapadosnak nevezett légi cégek esetében célszerű időben lefoglalni a repülőjegyet, és nem érdemes azzal variálgatni – tanácsolja szakemberünk. Szerinte a legfontosabb szabály, ha fapadossal érkezik valaki egy külföldi útról haza, akkor másnapra ne tervezzen semmit, se pihenést, se munkát, mert lehet – akad rá példa -, hogy akkor még éppen egy külföldi reptéren várja a „csodát”: a gép indulását.

Ha számos pluszt kér az utas a fapados járaton, akkor majdnem ott van, mintha egy menetrend szerinti járattal utazna

Rámutat: a fapados repülők sokak számára megfelelőek az alacsonyabb tarifájuk miatt, de ha számos pluszt kér az utas, akkor majdnem ott van, mintha egy menetrend szerinti járattal utazna.