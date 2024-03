A boon.hu hagyományaihoz híven csokorba szedtük Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nagyobb településeinek ünnepi programjait, amelyekkel március 15-re emlékeznek.

2024. március 13., szerda

MISKOLC

16.00 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata ünnepi közgyűlést tart az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából. Átadják Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Lévay József-díját. Köszöntőt mond Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, ünnepi beszédet mond dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár.

2024. március 14., csütörtök

EMŐD

17.00 „Van még erőd, mert van hazád” A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak ünnepi műsora az Emődi Művelődési Ház és Könyvtárban.

17.30 Fiatal Március. Kriston Milán zenés műsora az Emődi Művelődési Ház és Könyvtárban.

18.00 Koszorúzás a Kossuth téren. Közreműködik Emőd város Fúvószenekara.

ENCS

17.00 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó encsi városi ünnepség és koszorúzás az Encsi Művelődési Központ nagytermében. Ünnepi beszédet mond Mikola Gergely, Encs város polgármestere. Az ünnepségen közreműködnek az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói. Az Encs Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések átadása. Az ünnepséget megelőzően 16.30-tól koszorúzásra kerül sor az Encsi Városi Galéria előtti Petőfi-szobornál.

FELSŐZSOLCA

Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, grafikus Zászlók című kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Közreműködik Csasznyi Imre és G. Nagy Réka Viktória

GÖNC

17.00 Az 1948–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő városi ünnepségen a Rendezvényházban köszöntőt mond dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Ünnepi műsort adnak a Gönci Barackvirág Óvoda gyermekei, közreműködik Kovács Marcell tárogatón. Az ünnepség zárásaként koszorúzás az 1848–49-es emléktáblánál.

IZSÓFALVA

11.00 Ünnepi műsor az Izsó Miklós Művelődési Házban. Ezután megemlékezés és koszorúzás következik a Szoborkertben. A műsorban közreműködnek a Szivárvány Óvoda növendékei, és színművészek lépnek fel.

LEGYESBÉNYE

11.00 A művelődési ház ad otthont az ünnepségnek, amin a Himnusz és az ünnepi beszéd után a Legyesbényei Óvoda gyermekeinek és a Legyesbényei Zalay Andor Általános Iskola 5. osztályosainak műsorát láthatja a közönség. Majd a Szózat és koszorúzás következik, amin az iskola énekkara is közreműködik.

MÁLYI

09.00 Az 5. osztályosok ünnepi műsora a Móra Ferenc Általános Iskolában.

10.30 Koszorúzás a Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár mögötti területen.

MEZŐKÖVESD

10.30 Mezőkövesd Város Önkormányzata által szervezett megemlékezés koszorúzással, a szónokverseny győztesének beszédével az 1848-as emlékműnél.

11.00 A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum diákjainak „Utat mutat a bátorságod, a fény, itt Európa közepén” című zenés-táncos fantáziajátéka a Közösségi Házban.

MISKOLC

11.00 Megemlékezés a Diósgyőri Országzászlónál

MÚCSONY

11.00 Városi ünnepség a Petőfi Sándor Közösségi Házban. Az ünnepi műsort a Múcsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha Játékvár Óvoda gyermekeinek műsora nyitja. Majd a Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola gyermekeinek előadása következik, és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő mond ünnepi köszöntőt. Ezután Viszlai Viktor polgármester ünnepi köszöntője következik, és a résztvevők megkoszorúzzák Petőfi Sándor szobrát.

NYÉKLÁDHÁZA

14.00 Ünnepség a Furmann Imre Művelődési Házban. Ünnepi beszédet mond Tóth Balázs polgármester. Közreműködik Magyar Gréta, Timkó Dávid, a Zsolca táncegyüttes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület, a Nyékládházi Ifjúsági Fúvós­zenekar.

PÁLHÁZA

14.30 Ünnepség a református templomkertben. Ünnepi beszéd, a Hegyközi Általános Iskola diákjainak műsora. A program koszorúzással zárul.

SAJÓSZENTPÉTER

10:30 Ünnepség a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolában. Ünnepi beszédet mond dr. Faragó Péter, a város polgármestere. Az ünnepségen közreműködik Harsányi Attila Jászai Mari-díjas színművész, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai, illetve a Kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI fúvószenekar. Az ünnepséget követően a megemlékezők koszorúkat helyeznek el a Kossuth-domborműnél.

SÁROSPATAK

11.00 Ünnepi megemlékezés A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében, ahol Aros János polgármester mond emlékbeszédet. Az ünnepi műsorban a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai működnek közre, majd átadják a Sárospatak nyilvánosságáért díjat is. Az ünnepséget követően koszorúzást tartanak az Iskolakertben található Kossuth-szobornál.

SZENDRŐ

15.30 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendeznek ünnepi megemlékezést a Hősök terén. Ünnepi beszédet mond Jósvay István, közreműködnek a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola, a Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda tanulói, az ÓMI Zenés Színház és a Szendrő Brass Rézfúvós Kvintett.

2024. március 15., péntek

CIGÁND

10.00 Megemlékezés az 1848–49-es forradalom alkalmából a helyi Kossuth Lajos-szobornál, a Hősök terén. A műsorban részt vesznek: a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetségcsoportja, Czabányi Attila előadó, valamint a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

EDELÉNY

10.00 Szentmise a Római katolikus templomban 11.00: Koszorúzás, megemlékezés a Forradalmak terén. Köszöntőt mond: Molnár Oszkár polgármester. Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai. Rossz idő esetén az ünnepi megemlékezésre is a római katolikus templomban kerül sor.

FELSŐZSOLCA

10.00 Ünnepi programsorozat a Hősök terén és a Vállalkozás Segítő Központ (VSK) udvarán. Ennek keretében a B.-A.-Z. Vármegyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület közreműködésével tartja ünnepi megemlékezését és koszorúzását az önkormányzat, majd a Huszártáborban élő történelemórán mutatják be a korabeli viseletet, és avatnak be a huszárélet rejtelmeibe. A rendezvényre látogatókat Kádár Ferkó Fotószínháza mellett Ügyeskedő – ünnephez kapcsolódó - kézműves-foglalkozás és népi játszóudvar is várja.

HIDASNÉMETI

16.00 Emlékezés 1848. március 15-re a Római Katolikus Temetőben. Köszöntő és ünnepi műsor, majd koszorúzás Ferdinandy Bertalan sírhelyénél. Szervezők a Hidasnémeti Alapítvány és Hidasnémeti Önkormányzat.

KAZINCBARCIKA

16.30 Ünnepi megemlékezés a Fő téren a Tompa Mihály Általános Iskola és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák közreműködésével.

17.00 Fáklyás felvonulás lovas huszárokkal, akik a Fő térről a Jókai-szoborhoz vonulnak, és itt lesz az író szobrának megkoszorúzása is. Ezt követően táncház kezdődik a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével.

MEZŐCSÁT

10.00 A Mezőcsáti Református Templomban tartanak ünnepi istentiszteletet. A Nemzeti Ünnep alkalmából a Református Általános Iskola 6/a osztálya szolgál ünnepi műsorral. Igét hirdet: Gazda István lelkipásztor.

11.00 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartanak városi megemlékezést a Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Ünnepi beszédet mond Siposné Horváth Anita polgármester. Városi kitüntetéseket adnak át. Az ünnepi műsorban közreműködik a Mezőcsáti Színtársulat és a Kultúr Szeretet Misszió.

MISKOLC

Koszorúzások, megemlékezések

08.30 A miskolci Fidesz és KDNP frakció koszorúz Petőfi Sándor szobránál

09.00 Görgey Artúr-szobor (Herman Ottó Múzeum)

09.30 Szemere Bertalan, Palóczy László, Butykai József, Horváth Lajos síremlékei (Avasi temető)

0.30 Petőfi Sándor-szobor (Petőfi tér)

11.00 Gróf Batthyány Lajos-emléktábla, Deák Ferenc-szobor, Lévay József-szobor, Szemere Bertalan-szobor, Petőfi Sándor-emléktábla, gróf Széchenyi István-szobor

11.30 Kossuth Lajos-szobor (Erzsébet tér) Ünnepi köszöntőt mond Veres Pál, Miskolc polgármestere és Pető Csenge, Miskolc diákpolgármestere. Ünnepi műsort ad a Miskolci Nemzeti Színház

14.00 Megemlékezés a szirmai hősök emlékművénél

15.00 Ökumenikus istentisztelet a görömbölyi katolikus templomban

16.00 Megemlékezés a görömbölyi kopjafánál

Családi nap a Szent István téren

11.00–17.00 Huszártábor, mesterségbemutató, kézművesvásár és játszóház, íjászat, Kenderkóc népi játszóház, Fabatka meseösvény

Készítsük el együtt Miskolc kokárdáját!

14.00 Vaga Banda: Szép a huszár

15.00 Holdeső

15.45 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar

16.30 Ferenczi György és a Rackajam

18.00 NOX

ÓZD

09.00 Lovasfelvonulás a városközponti nagyparkolóból a Petőfi térre a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület vezetésével

10.00 Központi megemlékezés a Petőfi téren. Ünnepi beszédet mond Janiczak Dávid, Ózd Város polgármestere. „Ez az ország a te hazád!” – az ÓMI Zenés Színház, az Ózdi Néptánc Egyesület és a Szabad Szombat Táncegyüttes zenés, táncos, irodalmi műsora. Koszorúzás, közreműködik a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület.

PUTNOK

09.00 Szentmise a római katolikus templomban

09.00 Istentisztelet a református templomban

10.00 Városi ünnepség, helyszín: Tompa Mihály Közösségi Ház. Ünnepi beszédet mond Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Kitüntetések, elismerések, emlékplakettek átadása. Az Észak ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanulóinak műsora

11.30 Koszorúzás, Serényi László tér, Városi temető

SÁTORALJAÚJHELY

10.00 Városi ünnepség, amelyen Szamosvölgyi Péter polgármester mond ünnepi beszédet. A „Hazám, hazám, te mindenem” – című ünnepi műsort a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium jelenlegi és volt diákjai állították össze és adják elő. Közreműködnek: a Hétszínvirág Óvoda, az Intervox Női Kar, valamint a történelmi egyházak képviselői.

TISZALÚC

11.00 Ökumenikus istentisztelet a református templomban, ünnepi beszédet mond Siri Norbert polgármester, közreműködnek a Tiszalúci Arany János Általános Iskola diákjai, koszorúzás Kossuth Lajos szobránál a Kossuth téren

12.45 koszorúzás Petőfi Sándor szobránál.

TISZAÚJVÁROS

16.00 Tiszaszederkényben, a Hősi emlékműnél tartanak megemlékezést. Itt mondhatja el ünnepi beszédét Fónagy-Sütő Dorka, az a gimnazista, aki második helyezettje lett az idei ünnepi beszédíró pályázatnak

18.15 Fáklyás felvonulás a református templom melletti parkolóból

18.30 Ünnepség a Petőfi-szobornál, ahol a beszédíró pályázat nyertese, Bartha Viola lesz az ünnepi diákszónok. A megemlékezés zárásaként díszünnepséget tartanak, és kitüntetéseket adnak át a művelődési központ színháztermében.

2024. március 16., szombat

MISKOLC

Családi nap a Szent István téren

11.00–17.00 Tábori élet és harcászati bemutató, mesterségbemutató, kézművesvásár és játszóház, íjászat, Hungarikum-játéktár

11.00 Mesélő Bőrönd Társulat: A Kiskondás

14.00 Folkfonics

15.00 Zenevonat Szuperkoncert az LGT Sztárjaival

17.00 Fricska

19.00 Csík zenekar