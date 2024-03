Érdemes a természetben hangolódni az ünnepre, hiszen idén a gyors felmelegedésnek köszönhetően a vegetáció is hamarabb megindult. A kirándulások vagy vezetett túrák alkalmával számos ritkán látott, régóta honos és védett növényfaj virágzását figyelhetik meg, de az állatok viselkedése is jelzi a tavasz közeledtét.

A lillafüredi Anna barang is várja a látogatókat

Fotó: Ádám János

Az elcsendesedés és természeti környezet megismerése mellett egyre többen keresik fel a nemzeti parkokat az aktív kikapcsolódási lehetőségek és a megújult látogatóközpontok programjai miatt is. Húsvétkor a természeti értékek mellett a néphagyományok is megelevenednek a nemzeti park igazgatóságok meghirdetett rendezvényein.

Kincskeresés a barlangok környékén

Húsvéti kincskeresésre invitálják a felnőtteket is Aggteleken, a Baradla-barlangnál. A húsvéti ünnepek alatt gyakrabban indulnak a barlangtúrák és lesznek kiegészítő programok is. Az aggteleki rövidtúra 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 és 15:00 órakor, a Vörös-tói középtúra 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 és 14:00 órakot, a jósvafői rövidtúra 12:00 órakor indul. Elindul a húsvéti kincskeresés, lesz Baradlamanó túra, kínálnak Erdőfürdőt és a Szalamandra játszóház is elérhető lesz.

Húvéti kalandozás

A Bükki Nemzeti Park kínálatában is számos programot találnak az ünnepi hétvégén. Szombaton és vasárnap este a Bükki Csillagdában a tavaszi égbolt csillagképeit ismerhetik meg az űrkutatás és a csillagászat tudománya iránt érdeklődők, napközben pedig a Bolygótúra tanösvényen egy nyolcállomásos húsvéti kalandozáson vehetnek részt a látogatók.

A Bükki Csillagda Magyar Nemzetkitűnő programokat kínál

Fotó: Havran Zoltán

Húsvétvasárnap és hétfőn is nyitva tart a Szeleta Park Látogatóközpont, ahol a Szeleta-kultúráról és a barlangok világáról szóló interaktív kiállítások és filmvetítések mellett kézműves foglalkozással, locsolóvers kereséssel és húsvéti nyomozós játékkal készülnek az ünnep alkalmából.

A Szeleta Park Látogató Központ játszótere Miskolcon a Csanyik völgyben Fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország EM A képen: csúzda

Fotó: Bujdos Tibor

A túrázni vágyók a Szent István-barlangba és az Anna-barlangba óránként induló szakvezetett sétákon vehetnek részt. A Barlangok Hónapja márciusi záró hétvégéjén még élnek a kedvezmények az Aggteleki Nemzeti Park vezetett túráira.