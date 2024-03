Dekorgumival, pomponnal és matricával díszíthetik a kreatívak a tojásokat. Lesz még tojás- és nyuszi alakú fadíszek festése, csillámtetkó, valamint csokitojás keresése az udvaron. Az elkészült díszek majd a település tojásfáját díszítik. Golop Község Önkormányzata és a FICSAK Golop Alapítvány húsvéti kalácssütő versenyt hirdetett, aminek eredményét ugyanezen a napon hirdetik ki. Tradicionális, töltött, fonott, tekert, csavart, édes és mindentől mentes is lehet az a kalács, amivel nevezhetnek a jelentkezők a megmérettetésre. A közönség is szavazhat a legjobbra, így aztán kóstolásra is lesz lehetőség.