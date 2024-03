A húsvéthoz közeledve több mint háromezer-ötszáz 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő és nagyszülő bevonásával készített felmérést a Régió Játék a családok ajándékozási és az ünnephez kapcsolódó szokásairól. A kutatásból kiderült, hogy a legtöbb gyerek idén édességet, játékot és könyvet kap ajándékba, a játékok közül is a legnépszerűbbek a kreatív, fejlesztő játékok, a társasok és a szabadtéri játékok.

Mint kiderült, a hazai játékboltok éves forgalmának 8 százaléka a húsvét előtti hetekben realizálódik.

Kismotor, labda, kerti hinta

„Ebben az időszakban – főleg, ha jó idő van – megnő a szabadtéri termékek iránti kereslet, sokan választanak ajándékba kismotort, labdákat vagy hintát a kertbe” – mondta el Gyaraki Dávid, a kutatást végző cég ügyvezető-helyettese. A válaszadók leginkább azt veszik figyelembe játékvásárlásnál, hogy az praktikus és tartós legyen, ezek után következik csak az ár és az, hogy a játék kövesse az aktuális trendeket. A játékkereskedő felméréséből kiderült, hogy a locsolkodás nem megy ki a divatból: a kérdőívet kitöltők 83 százaléka állítja, hogy közvetlen környezetében ez szorosan hozzátartozik a húsvéthoz.

Csoki és pénz a fiúknak

A lányok leggyakrabban édességet és hímes tojást adnak, tízből öt alkalommal pedig jelképes összeget is kapnak a fiúk a locsolásért. Egyre népszerűbb program a kisgyermekesek körében a húsvéti tojásvadászat, de a tojásfestés és a családi kirándulás is hozzátartozik az ünnephez. Szintén az elmúlt években lett jellemző, hogy a családok elutaznak a tavaszi szünetben. A kérdőívre adott válaszokból kiderült, hogy a családok egynegyede utazik el, jellemzően 4 napnál rövidebb időre és belföldre.

A lányok sem maradnak ki

Miskolcon és környékén milyen hagyományok vannak a kisgyermekes családokban? Ennek jártunk utána.

Baloghné Szabó Erika két alsó tagozatos fiú és egy óvodás kislány édesanyja. Náluk az a szokás, hogy csokit és pénzt adnak a fiúknak, és a békesség kedvéért a kislányuk sem marad ki az ajándékozottak sorából. Húsvétvasárnap templomba mennek, hétfőn pedig a két fiú az apukájukkal megy locsolkodni. Idén a tavaszi szünetben három napra elutaznak, Zakopane az úti céljuk, hogy pihenjenek, elcsendesedjenek és kiszakadjanak egy kicsit a város zajából. Takács-Zsoldos Karolina egy kilencéves kisfiú anyukájaként azt mondta, hogy számukra a húsvét nemcsak a népszokásokról, hanem a keresztény hagyományokról is szól. Templomba mennek, hagyományos húsvéti ételeket készítenek, a kisfia az édesapjával locsolkodni megy. Kisebb korában a locsolkodásért cserébe kapott játékot, most már a csoki mellett a pénz a jellemző ajándék a tágabb családtól is.

„Nekem még nincs saját gyerekem, de a 3 éves kereszt­fiamnak és a bátyjainak, akik 8 és 9 évesek, szoktam apró ajándékot vásárolni a szokásos csokinyuszi mellé. Idén a két nagyobb gyerkőc könyvet, a keresztfiam pedig fejlesztőjátékot kap” – mondta Nagy Dalma.

Népszerűek a fejlesztőjátékok

Halász Anitáéknál Szerencsen egy 5 éves kislány a család szeme fénye. Az óvodás kislány már most izgatottan várja a húsvétot, mert emlékszik az elmúlt években kitalált hagyományokra: a húsvét előtti napokban tojást festenek, kalácsot sütnek. Húsvéthétfőn otthon várják a locsolkodókat, akiknek saját kezűleg festett és csokitojást is adnak. A legnagyobb izgalommal a tojáskeresést várja, amikor a kertben kell keresni az anyukája által elrejtett csokitojásokat, amiket egy kis kosárban gyűjt össze.

Néhány napos pihenés

Vármegyénkben a hagyományos szokások – tojásfestés, locsolkodás – mellé az újabb szokások is elkezdtek beépülni: van, ahol ajándékot kapnak a gyerekek, a lányokat sem hagyják ki az ajándékozásból, és a tojáskeresés is az elmúlt években lett népszerű a kisgyerekes családok körében, aki pedig teheti, szívesen elutazik néhány napra pihenni és feltöltődni.