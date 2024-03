Nem csak a hívők, hanem a vendéglátók, a kereskedők, sőt a turisztikai ágazatban dolgozók is készülnek a húsvétra. Ilyenkor a sonka és a csokitojás mellett többet költünk a játékokra is. Bár a statisztikák szerint inkább a Dunántúlon jellemző a húsvéti nagy ajándékozás, az északmagyarországi régióban élők sem fukarkodnak. A szülők és nagyszülők átlagosan 5000 forintot költenek egy gyermek játékára ebben az időszakban, ez a válaszadók 43 százaléka. A toplistát továbbra is a könyvek, társas- és szabadtéri játékok vezeti - derül ki az egyik legnagyobb játékkereskedelmi társaság felméréséből.

Olyan, mint karácsonykor

"Tapasztalataink szerint online 13 ezer forint körül vásárolnak játékot az emberek ebben az időszakban. Nekünk ez egy „mini karácsonyi" időszak. Húsvétkor újra elindul egy vásárlási láz - mondta Gyaraki Dávid, a Regio ügyvezető-helyettese. - Az új szokások mellett a régiek is stabilak. Rögtönzött utcai felmérésünkből ugyanis kiderült, a mai tizenévesek is ragaszkodnak a húsvéti tradíciókhoz. A megkérdezett fiatalok szerint ilyenkor a legjobb az, hogy együtt van a család. Az együtt töltött időt viszont mindenki másként képzeli el. Főként a kilencvenes évek óta nem mindenki vágyik locsolásra vagy piros tojásra. Idén húsvétkor a családok negyede biztosan elutazik otthonról kikapcsolódni. Az egyik hazai szállásközvetítő portál adatai szerint legtöbben két- vagy hároméjszakás üdülést terveznek szállodákban, de a nagyobb társaságok inkább az apartmanokat, panziókat választják.

Húsvéti roham közepette

Egy vendégéjszakánként átlagosan közel 13 ezer forintot költenek szállásra ebben az időszakban - derül ki a tuszaujvaros.hu cikkéből. A szallas.hu sajtóreferense, Kelemen Lili kiemelte, a foglalásaik alapján a legnagyobb turisztikai régiók közül egyértelműen Észak-Magyarország a legnépszerűbb. A húsvéti foglalások negyede ebbe a régióba szólt. A népszerűségi lista élén ott van Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs és Miskolc is. A dél-borsodi régió egyik legnépszerűbb fürdője is felkészült a húsvéti rohamra. A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben ebben az időszakban jelentősen megnő a belföldi és külföldi vendégek száma. A vízimádók április első hetében még csobbanhatnak, ugyanis utána, április 8-a és 26-a között a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő karbantartás miatt zárva lesz.