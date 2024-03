Ebből az alkalomból szeretnénk a hölgyeknek kedveskedni néhány smink tanáccsal Bene Barbara sminkmester segítségével. A szakember beszél arról is, hogy a különböző közösségi oldalakon látott információk milyen hatással vannak a hölgyek sminkszokásaira és arról is, hogy a smink mellett az ápoltság és a kisugárzás is fontos. Bene Barbara szerint tíz perc mindenkinek jár saját magára, hogy jobban érezze magát, de arról beszél elsőként, hogy szerinte milyen egy szép nő. Meghallgathatja Póczos Nikolett podcastjében.