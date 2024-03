Idén is lesz Petőfi emléktúra a Tokaj-Hegyalja Egyetem szervezésében, emellett határon innen és túl is fejleszti kapcsolatait az intézmény. Ezekről a témákról tartott sajtótájékoztatót Csatlósné Komáromi Katalin az egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója szerdán a tarcali szüretelőházban.

Mint elmondta tavaly rendezték meg először a Petőfi emléktúrát, amely idén is Bodrogkeresztúrból indul és Sárospatakon, a Petőfi szobornál ér véget. Az eseménnyel az 1848/49-es szabadságharc hőseire szeretnének emlékezni, egyben az egyetem diákjaival megismertetni a bővebb térség értékeit. A sárospataki székhelyű egyetem vállalkozó kedvű hallgatói ugyanis a 26 kilométeres túra során nyolc települést érintenek, mindegyiken elszavalnak egy-egy Petőfi verset és közben információt szerezhetnek a vendéglátó falu történetéről, Tokaj-Hegyalján betöltött szerepéről.

Másfélszázan is lehetnek

Csatlósné Komáromi Katalin hozzátette: a túra teljes hosszát az előzetes regisztráció eddigi állása szerint – ami egyébként március 8-án, pénteken délben zárul le – körülbelül száz ember teljesíti a teljes távot. Az egyetem oktatóihoz és hallgatóihoz csatlakoznak partnerintézmények csoportjai, például a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum diákjai, vagy a sárospataki Vay Miklós Református Technikum és Szakképző Iskola honvéd-kadét programjának résztvevői is. Az érintett településeken egy-egy szakaszt vállaló iskolásokkal és önkéntesekkel együtt a létszám akár 150-170 főre is duzzadhat – közölte az igazgató.

Együttműködési megállapodások

A sajtótájékoztató további részében az egyetem kapcsolatépítési programjának újabb állomásairól esett szó. Csatlósné Komáromi Katalin bejelentette, hogy a közeljövőben a Miskolci Szakképzési Centrummal és annak fenntartásában működő Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikummal ír alá együttműködési megállapodást a pataki felsőoktatási intézmény. Ezzel szeretnék segíteni a középiskola tanulóinak pályaorientációját elsősorban az óvodai nevelő okleveles technikusi képzés szakmai programjának megvalósítása terén – mondta.

Határon innen és túl

Elhangzott az is: hasonló tartalmú megállapodás született a közelmúltban a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központtal és az edelényi Görögkatolikus Szent János Gimnáziummal. A társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató beszélt arról is, hogy az egyetem tavaly elkezdett erdélyi – partiumi kapcsolatainak eredményei kezdenek látszani, ezért újabb határon túli intézménnyel fognak össze, mégpedig a királyhelmeci gimnáziummal. Reményeik szerint – és ezt a nyílt napokon megjelent érdeklődők is alátámasztják – ezáltal a felvidéki magyarok képzésébe is be tud kapcsolódni a Tokaj-Hegyalja Egyetem – jelentette ki portálunknak.