Nagyon készültek a jubileumi koncertre, amire minden jegy elfogyhatott. Nem hívtak régi tagokat, mert úgy gondolták, a mostani Edda bőven ki tudja tölteni azt az időintervallumot, ami a rendelkezésükre állt a program ideje alatt. Nemcsak koncerteken tartották formában magukat, hanem a próbateremben is gyakoroltak, az ezekről készült videókkal harangozták be a nagy bulit, amit nagyon vártak az együttes tagjai és a közönség is. Most pedig végre megjelentek a fotók Pataky Attila Facebook-oldalán. A hozzászólások közül válogattunk néhányat: Csoda volt minden perc! Fantasztikusak voltatok! Köszönjük Neked és a zenekarnak!