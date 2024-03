„Kedves Barátaim! Tulajdonképpen fogalmam sincs, miért nekem kell köszöntőt mondanom, hiszen nem én vagyok a központi személy” - idézte az elnöki pohárköszöntőt az újság, megemlítve: Göncz Árpád a Miskolci Nemzeti Színház Hamlet-előadása után rendezett ünnepségen a város polgárait köszöntötte, akik tisztában vannak azzal, hogy a mindennapi kenyér mellé szükség van a szellem táplálékára is. Majd a színészekhez szólt, az előadás szereplőinek köszönte meg a művészi élményt. „Hamletet láttunk, melynek mondandóját úgy is össze tudom foglalni, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. Vagy ha az ember bölcsen ki akarja bővíteni a gondolatot, akkor azt mondom, hogy minden cselekedet, minden rossz cselekedet magában hordozza büntetését, és minden tisztességes és jó cselekedet magában hordozza jutalmát. De úgy is fogalmazhatunk, hogy bel- és külpolitikai drámát láttunk. Olyan előadást, melyen napokig rágódhatunk" – mondta a köztársaság elnöke.