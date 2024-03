Hat helyszínen folynak majd az események a Miskolci Egyetemen, a Zenepalotában, az Edelényi Kastélyszigeten, a Borsodi tájházban, a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában és a miskolci Művészetek Házában- sorolta Papp Sándor, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar dékánja.

Az elsősorban komolyzenei fesztiválon minden korosztály megtalálhatja a maga kedvének és érdeklődésének való programot. Idén már az általános iskolába járó zenét kedvelő és tanuló gyermekek számára is próbáltak kedvezni a szervezők.

Színpadon a csodagyerekek

Április 26-án fellép például a Magyar Rádió Gyermekkórusa, május 4-én Varsóból és Prágából érkeznek csodagyerekek, fiatal zongoristák. Könnyűzenei műsorok is lesznek, előadást hallhatnak ebben a témában az érdeklődők május 8-án „ A kocka el van vetve”címmel. Június 5-én pedig a Sereg János Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével filmzenekoncertet hallgathatnak az érdeklődők. A nemrég megkapott könnyűzenei képzésnek a budapesti tagozatából is érkeznek majd zenekarok, melyek a Miskolci Egyetemi Napok keretein belül lépnek fel. A fesztivál 2024. június 6-án zárul a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjével, ahol a Bartók Béla Zeneművészeti Kar hallgatói is meghallgathatók majd.