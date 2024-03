Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta: mintegy 70 fórumot tartanak országszerte, mert megnyíltak a vidékfejlesztési program pályázati lehetőségei. 69 pályázatot írnak ki 2024-ben, 2900 milliárd forint áll rendelkezésre a programon belül. Ennek a 80 százalékát hazai pénzből biztosítják, csak a program 20 százalékát fedezi az Európai Unió támogatása.

Javulhat a magyar gazdák versenyképessége

Győrffy Balázs kiemelte: ez egy rendkívül fontos elköteleződés a magyar vidék felé a kormány részéről. Abban szeretnének segíteni a magyar gazdáknak, hogy ezt az összeget jól használják fel, mert ezáltal komoly versenyképességjavulás érhető el. Az alapanyagtermelő vállalkozások így elmozdulhatnak a feldolgozás irányába, hogy ezzel javítsák a piaci körülményeiket.

A támogatás intenzitása 50 százalék, ezzel lehet kalkulálni, amikor valaki beruházást tervez. Ha a gazdálkodók összegfognak egymással, vagy ökológiai gazdálkodást folytatnak, akkor az plusz 10 százalékos támogatást jelent. Fiatal gazdálkodóként ez plusz 15 százalék, így akár 65 százalékot is kaphat egy gazda a beruházás megvalósításához - mutatta be a pályázat százalékos részleteit Győrffy Balázs.

Valamennyi agrárágazat előreléphet a pályázatok által

A pályázati kiírások több mint 50 százaléka gazdaságfejlesztési jellegű, és ez az Európai Unióban egy rendkívül magas arányszámnak számít. Itt alapvető cél, hogy emeljék a feldolgozottságot, és az egy hektárról elért jövedelmet próbálják tovább emelni, javítani.

„Kertészeti, állattenyésztési, precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó, terménytárolási, feldolgozási pályázatokban kell gondolkodni, de akár erdőtelepítésekben is. A program szinte minden ágazatnak előrelépési lehetőséget kínál. A beruházási támogatások két évente ismétlődni fognak, így aki most nem tud élni ezzel a lehetőséggel, az majd 2026-ban ismét megteheti”-ismertette a pályázat részleteit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Szerencs volt az első helyszín a vármegyében

„Soha nem látott mértékű kormányzati támogatást kapnak a magyar gazdák, hiszen a kormány 80 százalékos támogatást nyújt a 20 százalékos EU-s támogatás mellé. Vagyis 100 forintból 80 forintot a magyar kormány nemzeti forrásból biztosít a magyar gazdák számára”-beszélt a részletekről dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és a térség országgyűlési képviselője.

A miniszterhelyettes szerint a fórumon meg kell beszélni a gazdákkal, hogy ezek a pályázatok hogyan működnek. Szerinte Szerencs mindig egy központi helyszín a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára, a vármegyén belül első helyszínként most itt találkoznak a magyar gazdák.

„Térségünkben a mezőgazdaságnak kiemelt helye van. Különösen az élelmiszeriparnak, a finom magyar kenyérnek. Emellett ebben a régióban vannak finom magyar borok is az asztalon. Tavaly volt 100 éves a szerencsi csokoládékészítés”- emelte ki a régió agrárértékeit Dr. Koncz Zsófia.

Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, ami kedvezett a helyi termelőknek, így termelői piacokat tudtak átadni Halmajon vagy Bőcsön. A járványidőszakban és az évszázados aszály időszakában is megmutatkozott, hogy a magyar gazdák mennyire össze tudnak fogni ebben a térségben. Ez megjelenik akkor is, amikor az ukrán GMO-s gabonával kell megküzdeni a magyar gabonának.

Az egyik fő mezőgazdasági kihívás Dr. Koncz Zsófia szerint a térségben és az egész országban a feldolgozás kérdése. Fontos az is, hogy a térség borászatai ebbe be tudjanak csatlakozni, és helyben jól tudják értékesíteni a boraikat.