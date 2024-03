A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2024. február 19 - 25. között az országban 55 100 fő (előző hét: 60 100 fő) fordult orvoshoz influenzaszerű és 286 000 fő (előző hét: 289 100 fő) akut légúti fertőzés tüneteivel. A nyolcadik héten orvoshoz fordult betegek korcsoport szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az akut légúti fertőzés: a betegek 50,6%-a 0-14 éves gyermek, 23,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,7%-uk a 35-59 évesek, 8,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenzaszerű megbetegedés: a betegek 40,3%-a 0-14 éves gyermek, 29,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 22,5%-uk a 35-59 évesek, 8,1% uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Ezekből az adatokból is látszik, hogy a 0-14 évesek között van a legtöbb beteg.

Sokféle betegség terjed és a gyerekek a legvédtelenebbek

Dr. Stunya Edina házi gyermekorvos megkeresésünkre elmondta, hogy a gyermekek között az influenzaszerű megbetegedések száma azért nagyobb arányú, mert a kicsik sokan csak most találkoznak először légúti vírusokkal. Bizonyos esetekben a nagytesó ugyan hazaviszi a betegségeket, de mikor a gyermek először közösségbe megy, akkor lesz leginkább kitéve a fertőzéseknek. Az influenza védőoltás már hat hónapos kortól kérhető, de a doktornő felhívja a figyelmet arra, hogy már létezik olyan orrba fújható készítmény is, ami két és tizennyolc év között beadva védelmet nyújthat a betegséggel szemben.

Jelenleg azonban az influenzán túl sok egyéb fertőző betegség is érinti a korosztályt, gyakori a középfül gyulladás, hörghurut, skarlát, mandulagyulladás, tüdőgyulladás, terjed a lepkehimlő, sőt a mononucleosis is. A mononucleosis kisebb gyermekeknél sokszor elhúzódó lázas állapotot okoz, nagyobbaknál inkább típusos, laboratóriumi vizsgálattal igazolható. A lepkehimlő már feltűnőbb, hiszen jellegzetes rózsaszín foltok jelennek meg mindkét arcfélen, majd piros kiütések a törzsön és a végtagokon.

Nagyon veszélyes lehet a szamárköhögés és az RSV vírus fertőzés újszülötteknél és fiatal csecsemőknél, akár halálos kimenetel is előfordul. Ezért a doktornő felhívja a figyelmet a védőoltások fontosságára. Mivel a legtöbb védőoltás csak pár hónaposan adható be viszont az újszülöttek a legvédtelenebbek fontos lenne, hogy a kismamák terhességük harmadik trimeszterében felvegyék az influenza, szamárköhögés és RSV védőoltásokat, ezzel védhetik leendő újszülöttjeiket. A kismama környezetében élőknek is javasolt az influenza és szamárköhögés elleni védőoltás.

Jász-Nagykun-Szolnok megye a kivétel

A 2024. év 8. hetében hét közigazgatási területen nőtt, tizenkét területen csökkent, és egy területen nem változott (Budapest) az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Győr-Moson-Sopron, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volta legmagasabb, Heves, Békés és Vas vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket Jász-Nagykun–Szolnok vármegye kivételével az ország valamennyi területén diagnosztizáltak. Az influenza pozitivitási arány 41,1%, az RSV pozitivitási arány 6,3%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 2,5% volt.

Halmozódásban óvoda, iskola és szociális intézmény is érintett

A 8. héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról hét jelentés érkezett hét területről (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegye). A megbetegedések három óvodát, egy általános iskolát és három szociális intézményt érintettek. Három járványban történt légúti mintavételezés, a jelentés írásáig közülük egy szociális otthonban az influenza A vírus kóroki szerepe igazolódott. A többi járványból származó légúti minták virológia vizsgálata folyamatban van. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a nyolcadik héten 357 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 42 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.